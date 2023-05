FERDIG SKATTET: Frode Jacobsen, her sammen med Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre i valgkampen i 2021.

Ap: Avlyser nye skattereformer

Regjeringspartiene legger bort skatteutvalgets innstilling. Frode Jacobsen (Ap) varsler at det ikke kommer nye skattereformer i denne stortingsperioden.

Kortversjonen Regjeringspartiene legger bort skatteutvalgets innstilling om endringer i det norske skattesystemet.

Det blir ikke noen nye skattereformer i denne stortingsperioden, ifølge Frode Jacobsen (Ap).

Økonomiprofessor Ragnar Torvik og hans utvalg foreslo blant annet et skattefradrag på 40 milliarder kroner for alle i jobb.

Forslaget inneholdt også økt boligskatt, tetting av moms-hull, og en avgift på naturinngrep.

Regjeringen har fått 237 reaksjoner med merknader etter skatteutvalgets rapport ble sendt på høring. Vis mer

– Folk og bedrifter trenger forutsigbarhet. Derfor sier vi nå at det ikke blir noen store skattegrep fra denne regjeringen, sier Jacobsen, som er Aps skattepolitiske talsperson på Stortinget, til VG.

I desember i fjor fikk regjeringen 481 sider med utredning om endringer i det norske skattesystemet.

Etter 18 måneders arbeid foreslo økonomiprofessor Ragnar Torvik og hans utvalg flere store skattegrep. Det største var et betydelig skattefradrag på 40 milliarder kroner for alle i jobb.

Det skulle finansieres med økt boligskatt, tetting av moms-hull og en avgift på naturinngrep, økt flypassasjeravgift på reiser ut av Europa og avvikling av tax free-ordningen.

Nå går utredningen rett i skuffen til finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Han sier til DN at det ikke kommer store nye skattegrep.

Hull som skal tettes

– Det er fortsatt skattehull som bør tettes, men vi trenger ikke en hel skattereform eller en stor stortingsmelding for å gjøre dette, sier Frode Jacobsen.

Han sier at den rødgrønne regjeringen allerede har gjennomført en rekke skatteendringer etter halvannet år, og snart midtveis mellom to stortingsvalg:

– Vi har fulgt opp forslagene om grunnrenteskatt og vi har fjernet femårsregelen som ga fritak for skatt for de som tok med seg ubeskattede overskudd i selskap ut av landet.

To skattegrep gjenstår på den rødgrønne skatteplanen, ifølge Jacobsen:

– Vi har varslet at vi skal skattlegge privat forbruk i selskaper. Og i budsjettavtalen med SV er vi enige om å se på muligheten for en såkalt utflyttingsskatt slik at man ikke kan komme seg unna skatteregningen når man flytter fra Norge. Så får vi se hvilken vurdering regjeringen kommer tilbake til Stortinget med, sier han.

– Er det frykt for mer skattebråk som skremmer regjeringen fra å gjøre flere endringer?

– Vi står veldig støtt på de endringene vi har foreslått. Vi har senket inntektsskatten for de som tjener under 750 000 kroner, og økt fagforeningsfradraget slik vi lovet. Og endret grunnrenteskatten - det var jo også foreslått fra skatteutvalget.

– Og da ble det jo masse bråk?

– Man har gjort oss noen erfaringer fra debatten om grunnrenteskatten. De skattegrepene vi har tatt, er gjort fordi vi mener det har vært riktig og nødvendig. Men når vi skal ut og møte velgerne, er det viktig at vi får forståelse, sier Jacobsen.

– Samtidig skal jo skattesystemet bidra til å finansiere vår felles velferd, korrigere for ulikhet og føre til mer klimavennlig adferd, legger han til.

Satser kan bli endret

– Kan det bli endringer i skattesatser, selv om det ikke blir endringer i skattesystemet?

– Vi har jo for lengst varslet at CO2-avgiften skal videre opp, til 2000 kroner pr tonn innen 2030. Fra år til år kan det bli aktuelt å justere skattesatser avhengig av hvordan virkeligheten ser ut. Men vi ser ikke for oss større endringer, sier Frode Jacobsen.

Regjeringen har fått 237 reaksjoner med merknader etter at den tykke rapporten fra skatteutvalget ble sendt på høring.

Ett av forslagene kom fra LO, som vil at de aller rikeste må betale minst like mye skatt som vanlige lønnsmottakere, av sine inntekter.

Fagbevegelsen ba om en rask utredning av den såkalte fritaksmetoden, hvor skatt på utbytte først påløper når eieren tar ut utbyttet til privat forbruk.

Men dette kravet fra LO blir ikke fulgt opp av regjeringspartiene, ifølge Jacobsen:

– Den modellen viktig for at man skal unngå kjedebeskatning, og de fleste andre land har en tilsvarende regel, sier han.