FEIRER HJEMME: Restauranteier og tobarnsfar, Dick Chiang, synes 17. mai-fylla har gjort dagen utrivelig for barnefamilier. Derfor feirer de hjemme i år.

Dick Chiang vil ikke lenger la ungene feire 17. mai i sentrum: − Det er en sorg i det, det skal jo være barnas dag

Politiet sier at det blir stadig mer fyll på nasjonaldagen. – Det har blitt så ille at vi har bestemt oss for å feire hjemme i år, for første gang, sier tobarnsfar Dick Chiang i Tromsø.

At det har blitt mer offentlig fyll på nasjonaldagen, er det liten tvil om.

– Vi har gjennom de siste årene, både før og etter pandemien, registrert en tiltagende økning av beruselse i sentrum, særlig tidlig på dagen, sier leder for patruljeseksjonen i Troms politidistrikt, Yngve Widding.

Blant dem som har merket det godt, er tobarnsfar Dick Chiang og kona Ulrikke Lorentzen.

– Det har gått helt av skaftet. Det har gått sport i å arrangere de sykeste champagnefrokostene, å ta det mest mulig ut, liksom. Det er ikke bare her, men i Oslo også. Holmenkollen på nasjonaldagen var jo et familiearrangement, men nå er det en fyllefestival, sier han til ITromsø.

Paret og deres to barn, Filip (10) og Carla (9), bor i Jonas Lie gate, like ovenfor sentrum.

– Da jeg var yngre, var 17. mai en festdag der vi dro til byen for å se på togene og kose oss, men nå handler det mer om det som skjer rundt og alle folkene som er ute og fester. Jeg satt og tenkte på dette for et par dager siden: Er det et signal jeg vil at barna mine skal være mottager av? At det liksom er greit å holde på sånn?

– Det har blitt så ille at vi har bestemt oss for å feire hjemme i år, for første gang. Vi skal innom skolen og være med i skoletoget, men så skal vi rett ut av «sonen», sier Chiang.

KRANGLING OG TRUSLER: – Det har blitt mer krangling på utesteder, trusler mot dørvakter og ansatte, og ugrei oppførsel mot medborgere og publikum på 17. mai de siste årene enn årene før, sier leder for patruljeseksjonen i Troms politidistrikt, Yngve Widding.

Ansatte gruer seg til å gå på jobb

Selv husker han godt sine første opplevelser med berusede voksne. Det er noe han ikke vil utsette barna sine for.

– Du merket med en gang at noe var galt, at de oppførte seg rart – og at det var skummelt. Det sitter igjen i kroppen etter 40 år, sier han.

Chiang driver sammen med familien flere restauranter i Tromsø og har mange år bak seg i serveringsbransjen.

– Det er ikke bare som pappa at jeg merker at 17. mai har endret seg veldig, men også i næringen ser vi det. Vi har ansatte som gruer seg til å gå på jobb, fordi de vet at det vil oppstå situasjoner med fulle gjester. Før bekymret vi oss for hvordan vi skulle håndtere folkemengden, nå handler møtene i forkant om fyll, forteller han.

– Det er en sorg i det, for det skal jo være barnas dag. Selv har jeg masse gode minner fra 17. mai-feiringen i byen, og det er trist at barna mine ikke får oppleve det samme, legger han til.

GRUER SEG: Restauranteier Dick Chiang sier han har ansatte som gruer seg til å gå på jobb, fordi de vet at det vil oppstå situasjoner med fulle gjester.

Selv voksne opplever ubehag

Tobarnsfaren forteller at dagfylla på 17. mai er noe det snakkes mye om innad i vennegjengen.

– Vi er en stor vennegjeng, der vi alle er i samme aldersgruppe og flere oss har barn. Dette er noe vi snakker om, og jeg tror ikke vi er alene. Sånn det er nå, tenker nok de fleste foreldre å droppe sentrum, og heller feire i bydelen, på skolen eller i hjemmet, sier han.

Widding i politiet deler Chiangs erfaring.

– Jeg må ærlig talt si at vi ikke synes noe om hvordan det har blitt. Den champagnefrokosten har tatt litt overhånd, og det har blitt veldig mye. Det å blande barn og berusede folk i lag, det er en dårlig kombinasjon. Vi vet at det å gå gjennom sentrum etter borgertoget kan oppleves skremmende og ubehagelig for voksne, så tenk hvordan barn opplever det, påpeker han.

MER FYLL: – At det har blitt mer offentlig fyll på nasjonaldagen, er det liten tvil om, sier leder for patruljeseksjonen i Troms politidistrikt, Yngve Widding. De blir godt synlige i bybildet på nasjonaldagen.

– Feil å legge ned forbud

Patruljesjefen forteller at antallet saker som går på ordensforstyrrelser og lignende forhold har økt i takt med alkoholkonsumet på nasjonaldagen.

– Det er mer krangling på utesteder, trusler mot dørvakter og ansatte, og ugrei oppførsel mot medborgere og publikum, sier han.

– Vi er nødt til å bemanne ut fra forventningene, og dessverre forventer vi mye fyll i sentrum. Det koster samfunnet en del rent økonomisk også, tilføyer han.

Hverken Chiang eller Widding har noe godt svar på hvordan man kan forebygge eller motvirke den uheldige trenden.

– Det er ikke alt vi kan regulere oss ut av. Her tenker jeg at vi alle har et samfunnsansvar. Det eneste vi kan gjøre er å oppfordre sterkt til å la champagnen stå, sier Widding.

– Det er kjempevanskelig. Jeg tenker at det er viktig at ansvarlige instanser, foreldre og media bidrar til å bevisstgjøre rundt dette. Det blir jo helt feil å legge ned forbud, for eksempel.

INGEN MORALSK PEKEFINGER: – Når enkelte utesteder velger å kutte ut servering på nasjonaldagen, så er det et signal om at ikke alt er slik som det skal være, sier nestleder i 17. mai-komiteen, Jack Arne Giæver Nilsen. han sier at 17. komiteen likevel ikke skal være noe «moralpoliti».

Utesteder holder stengt

I fjor valgte mange utesteder å vente til senere på dagen med å servere alkohol, og i år har noen utesteder valgte å holde stengt på denne dagen. For å forhindre overdrevet alkoholbruk.

– Den økte alkoholbruken på 17. mai er en utvikling som har skjedd over hele landet. Når enkelte utesteder velger å kutte ut servering på nasjonaldagen, så er det et signal om at ikke alt er slik som det skal være. Det skal jo være hyggelig, ikke minst for barna, sa nestleder i 17. mai-komiteen, Jack Arne Giæver Nilsen, til iTromsø i forrige uke.

Han gjorde det imidlertid klart at komiteen ikke ønsker å gå ut med en moralsk pekefinger i forkant av feiringen.

– Jeg tror signalet fra byen og skjenkesteder er klar. Vi tror ikke det er lurt for oss å gå ut for tøft, for vi skal ikke bli oppfattet som et «arrangementspoliti». sa han.