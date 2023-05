PÅ LANDSMØTE: Næringsminister og snart Ap-nestleder Jan Christian Vestre, her sammen med Tonje Brenna.

Kraftkompromiss: Dette er Aps nye strømpolitikk

Næringsminister Jan Christian Vestre bekrefter at redaksjonskomiteen i Arbeiderpartiet har blitt enige om et kompromiss i kraftpolitikken.

Kompromisset innebærer tiltak for å senke strømprisene, elektrifisering og vurdering av atomkraft.

Partiet ønsker politisk kontroll over kraften og vil satse på energieffektivisering for å oppnå en bedre kraftbalanse. Vis mer

– Vi slår fast at ren og rimelig fornybar energi, som har vært konkurransefortrinn for norsk næringsliv fortatt skal være det. Strømprisene skal ned, sier Vestre.

– Og de skal være lavere i Norge enn i Europa, sier han.

Kompromisset i Ap handler om tre punkter

Tiltak for å få ned prisene i Norge

Elektrifisering

Atomkraft

Dette betyr det

– Vi er villige til å vurdere alle nye mulige tiltak som kan dempe prissmitten fra Europa. Forutsetningen er at vi må sikre vår egen forsyningssikkerhet, sier han, sier Vestre

Samtidig sier han at dette er tiltak som må være mulige å gjøre innenfor EØS-avtalen. Han viser til et utvalg regjeringen satte ned for å utrede dette, som skal jobbe frem til 15. oktober - altså etter valget.

Vestre sier at partiet vil ta mer politisk kontroll over kraften - og at de vil gjennomføre en storstilt satsning på energieffektivisering, som også kan bidra til en bedre kraftbalanse.

Åpen for atomkraft

I år har parti etter parti gitt positive signaler om atomkraft. KrF og Frp har vedtatt at de vil satse på atomkraft i Norge.

Redaksjonskomiteen sier på atomkraft også at Ap er et teknologioptimistisk parti. Men plan A er satsing på havvind.

– Vi sier at vi er åpne for å se på ny kunnskap, også om alternative energiformer. Det kan være kjernekraft, sier Vestre.

Vil elektrifisere

En av de store flokene Ap må løse i energipolitikken er elektrifisering av gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Det vil legge beslag på store mengder strøm i landsdelen.

I energikompromisset er de enige om at elektrifisering av sokkelen skal skje på en måte som ikke svekker fastlandsindustriens konkurransekraft.

– Der hvor det er nødvendig skal det foreligge konkrete planer for utbygging av mer kraft og forsterket nett i forbindelse med elektrifiseringsprosessen, sier Vestre

Han sier altså at elektrifisering og utbygging av ny energi går hånd i hånd.

Han viser til at dette er en stor problemstilling i Nord, og sier at parallell storstilt utbygging av havvind skal bidra til å styrke kraftsystemet.

– Det er Nord-Norges tur for å få til de nye, store krafttakene for energiutvikling.