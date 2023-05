GLEDE I FØRERHUSET: Langtransportsjåfør Jan Arne Laberget sover i traileren over 200 dager i året. Nå får han 50 kroner ekstra hver dag han sover bak setet i bilen.

Jan jubler over lønnshopp

– Det er et lavlønnsyrke og disse 10.000 kronene her, kommer godt med når alle prisene stiger.

Kortversjonen Finansminister Trygve Slagsvold Vedum foreslår å øke diettsatsene for omtrent 15000 trailer- og lastebilsjåfører i revidert budsjett.

Satsene øker fra 300 til 350 kroner per dag når sjåførene har såkalte utedøgn, hvor de overnatter i bilen.

Økningen betyr i snitt en inntektsøkning på rundt 10 000 kroner.

Lastebilsjåfører er en lavlønnsgruppe i Norge. Vis mer

Jan Arne Laberget (63) har kjørt langtransport i 41 år. Onsdag fikk han han et litt spesielt besøk på fergekaia i Oslo sentrum:

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kom opp i førerhuset for å hilse på.

Årsaken til sjåførens glede, er at Vedum i revidert budsjett, som legges frem torsdag, har funnet plass til en økning av diettsatsene til rundt 15000 for trailer- og lastebilsjåfører:

Satsene øker fra 300 til 350 kroner dagen når sjåførene har såkalte utedøgn, hvor de ikke sover hjemme, men i bilen.

– Jeg har 200 til 300 timer utedøgn, så det betyr at inntekten øker med rundt 10.000 kroner i året, sier Laberget, som i tillegg til å være på veien store deler av året også jobber med logistikk i Yrkestrafikkforbundet.

Han sier at han tjener rundt 450.000 kroner i året som sjåfør, som er omtrent snittlønnen for langtransportsjåfører, før overtid.

Til sammenligning tjente industriarbeiderne i fjor 543.000 kroner og kommuneansatte 579.000 kroner i snitt.

SOVER BORTE: Vedum forteller at det har vært en hjertesak for ham å gi mer til langdistansesjåfører som bor i en seng bak setene de sitter på i traileren, i store deler av året, fremfor med familien der hjemme.

– Dette er en sats som ikke har beveget seg veldig mye de siste årene, sier leder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet: Den har vært 300 kroner siden 2018.

Han sier langtransportyrket er en lang dags ferd på veiene og soving bak setene i førersetet.

– Konkurransen fra utenlandske aktører er sterk og har bidratt til å holde lønningene nede. På grunn av de lave lønningene sliter vi med rekrutteringen. Dette er et viktig bidrag til å bedre på det, sier Klungnes.

– Hjertesak

Lønnsnivået har blitt så hardt presset på grunn av utenlandske sjåfører, at lønningene er allmenngjort, det vil si at det er et av relativt få yrker hvor det er innført minstelønn i Norge, hvor ingen skal få mindre enn den bestemte minstelønnen, som for tiden er 196 kroner timen.

Vedum sier dette er en viktig sak for ham:

– For å være helt ærlig; dette har vært en hjertesak for meg siden jeg ble finansminister.

– Hjertesak? Er ikke hjertesaken din at bøndene skal få det bedre?

– Jeg er veldig glad i norsk matproduksjon, men det er også arbeidsfolk. Jeg har kjørt mye bil i mitt liv. Og hver gang jeg har kjørt forbi en rasteplass og ser langtransportsjåførene som står der, så har jeg tenkt: Hvis jeg får makt, skal jeg gjøre noe for dem. Det gjør jeg nå.

TEGNER OG FORTELLER: Vedum og Laberget sammen med Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

Han sier det gjelder to grupper.

– Jeg har vært opptatt av sjåførene som ikke får sove hjemme og de som bor i brakke på anlegg. Det irriterte meg så fryktelig at de som bor i brakke fikk kuttet i kosttilleggene av den forrige regjeringen og at satsene til langtransport har stått stille. Jeg synes det har vært smålig.

I statsbudsjettet i fjor gjorde han noe med brakketilleggene. I revidert løfter han altså diettsatsene for sjåførene og så fortsetter han å bedre de økonomiske forholdene for brakkeboerne.

– Det handler om at arbeidsfolk skal få litt lavere skatt, sier han.

Info Her er brakkeboer-endringene I 2022 er satsen for pendleropphold på brakke, pensjonat og på hybel uten kokemulighet 177 kroner per døgn. Regjeringen foreslår nå å øke denne satsen til 250 kroner. – Pendlere som får dekket kost av arbeidsgiver utover satsen på 177 kroner, vil da få lavere skatt, sier Vedum. Vis mer

Vedum sier til Laberget at endringen først trer i kraft i 3. kvartal.

– Det er greit. Da får vi det i hele neste år, sier sjåføren sindig.