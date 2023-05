MILLIARDKRITIKK: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum blir kritisert for å ha tatt i litt for mye i revidert budsjett.

Regjeringen henter 373 milliarder kroner ut av oljefondet. Det får opposisjonen på Stortinget til advare. Økonomer sier at det kan gi litt høyere rente. Men SV roser pengebruken og sikrer trolig flertall.

– Jeg er overrasket over nivået på oljepengebruken og bekymret for hva det vil bety for presset på renten, sier Høyres finanspolitiske talsperson Helge Orten.

– For fem måneder siden var regjeringen bekymret for at økt oljepengebruk skulle drive opp renten. Nå åpner de alle sluser i oljefondet, og stanger hodet i taket på handlingsregelen, sier Sveinung Rotevatn, finanspolitisk talsperson i Venstre.

Reaksjonene kommer etter at det torsdag morgen ble kjent at regjeringen jekker opp oljepengebruken til 373 milliarder kroner, 56 milliarder mer enn det som var anslått i fjor høst.

Rentefrykt

Det har fått økonomer til å advare mot at pengebruken kan føre til økte renter.

– Så vidt jeg kan se er dette noe mer ekspansivt enn det Norges Bank hadde antatt, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom til E24.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken støtter Due Andresen i at dette er et «marginalt mer ekspansivt budsjett enn det Norges Bank så for seg».

– Dette ventes å trekke opp fastlandsøkonomien med mellom 0,3 og 0,4 prosent. Det vil trekke rentebanen marginalt noe opp.

Rotevatn er også redd for konsekvensene.

– Prisveksten er fortsatt høy, renten er på vei opp, arbeidsledigheten er lav, og regjeringen leverer et budsjett som vil sette ytterligere fart i norsk økonomi. Jeg er svært spørrende til ansvarligheten i dette, sier Rotevatn og legger til:

– Folks største bekymring nå er renten. Med dette øker Regjeringen nå risikoen for enda dyrere boliglån for folk og tøffere kår for bedriftene.

– Dobling

– Før jul beskyldte regjeringen Fremskrittspartiet for å være uansvarlige. Nå øker regjeringen uttaket av Statens pensjonsfond med dobbelt så mye som det de mente var uansvarlig å gjøre før jul, sier Frp-nestleder Hans Andreas Limi.

SV sikrer flertall for økt pengebruk

Men for regjeringen er det signalene fra budsjettpartner SV som teller. Får regjeringen SVs støtte, har de flertall på Stortinget.

Og SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kask, roser pengebruken i revidert budsjett.

– Det er bra og riktig at man nå øker pengebruken for å sikre velferden, siden budsjettet i høst ikke tok høyde for den ekstraordinære prisstigningen. Så må vi selvfølgelig se på innretningen på budsjettet, og konsekvenser det vil ha på fordeling og miljø når vi får sett på helheten om noen timer, sier hun.

Vindkraftjubel

Regjeringen har også torsdag bekreftet at innføring av den omstridte grunnrenteskatten for vindkraft blir utsatt til 2024.

– I lys av blant annet innspill fra høringen, tar regjeringen nå sikte på å fremme forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2023, med virkning fra inntektsåret 2024, skriver Finansdepartementet i en pressemelding i dag.

– Det er sjelden vi roser regjeringen for en utsettelse, men i dette tilfellet var det faktisk viktig. Forslaget om ny grunnrenteskatt for vindkraft må endres for ikke å ramme helt nødvendige investeringer i fornybar energi. Nå må vi anta at regjeringen legger frem en egen sak for Stortinget, med sikte på et bredt og varig kompromiss, sier leder Åslaug Haga i Fornybar Norge.

