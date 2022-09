UNGKAR: Noen av oksene vet røkterne at har god sædkvalitet, mens andre er de mer spente på. Morfaren til Jeilane het Skretting, og var en storkar. Landbruksminister Sandra Borch (Sp) følger oppmerksomt med.

Sp-Borch om krisehøsten: − Skjønner frustrasjonen

STANGE (VG) På Store Ree gård lukter det stramt av norsk eksportsuksess. Her er fortsatt legendeoksen Braut større stjerne enn navnebroren i Manchester City.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Onsdag 7. september skal vi tappe sperm fra oksen Braut!»

Tekstmeldingen er sendt av landbruksminister Sandra Borch (Sp).

Det er bare ett problem: Oksen Braut er død.

Og det går ikke så bra med Senterpartiet heller. TV 2s siste måling gir partiet 4,6 prosent, og Ap/Sp-regjeringen sliter med krisehåndtering og varsler et rekordstramt statsbudsjett.

– Det er ikke bra, og jeg skjønner frustrasjonen der ute. Samtidig har det vært en krevende tid å ta over på. Jeg vet også at det blir for lettvint å si at krisene er forklaringen på det, men vi vet at det har løftet politiske debatter som har vært krevende å stå i, sier Borch til VG.

SÆDDONOR: Oksene på Geno leverer en til to ganger i uken. Noen leverer best på onsdager.

Statsråden kommer først

VG møter landbruksministeren på Store Ree gård i Stange, der selskapet Geno produserer 1,3 millioner doser med Norsk rødt fe-sæd i året. Sola skinner over Mjøsa, fjøslukta setter seg i klærne og statsråden forteller at insemineringskatalogen var favorittbladet hennes som barn.

– Dette er en enorm eksportvare som virkelig har mulighet til å nå ut til enda flere land i verden. Det er et viktig arbeid som gjøres for å avle frem dyr med god produksjon av melk og kjøtt, god helse og et godt lynne, sier Borch.

Vi får plutselig dårlig tid. Rekker vi ned til fjøset før den planlagte sædavgangen klokken 12? Oksene må komme på klokka, for dagens to sæduttak styrer også resten av produksjonen.

– De kjem ikkje før eg kjem, sier Borch på selvsikkert nordnorsk.

Bedre enn Haaland

Ett sekund. Det er over før et utrent øye skjønner at det er i gang. Oksen Jeilane bestiger en «fantom-ku», røkter Peder Byenstuen er framme med en kunstig ku-skjede og så er det over. Byenstuen viser frem dagens fangst, og sammen med Jeilane venter vi på dommen.

– Det var over så fort, sier Borch.

Ungoksen er fra Bryne, slik legenden Braut også var. Og slik den norske fotballspilleren Erling Braut Haaland er. Både oksen og spissen har ført til stor norsk eksport, men på Store Ree gård er fortsatt dyret den største stjernen.

– Haaland har ikke nådd 100.000 mål ennå, sier Kristin Malonæs, daglig leder i Geno.

Braut rakk å bli far til 300.000 kuer og okser i over 30 land i løpet av sine nesten 15 år som sæddonor.

Jeilane er fortsatt ung, og har ikke oppnådd samme legendestatus ennå. Men dagens innsats får dommen «kjempebra».

– Jeilane leverte, slår Borch fast.

En arbeidsøkt kan gi to til ti milliliter oksesæd, som igjen kan bli alt fra 50 til over 1000 doser. Rundt 80 prosent blir kalv, forteller de ansatte ved Geno. Utrolig mye mer effektivt enn gamlemåten, slås det fast.

– Men de går glipp av mye gøy, da, sier Borch.

– Kjempekrevende tider

– Hvordan skal dere få litt mer sprut i regjeringsprosjektet?

– Jeg mener vi har gode prosjekter på gang, og så tar krisene mye av tiden til en hver statsråd. Nå kommer det til å bli krevende fremover, når folk med rette er opptatt av prisveksten. Nå må vi finne løsninger så folk kjenner på forutsigbarhet og trygghet gjennom krisene, sier Borch.

INGEN LIKESTILLING: På dette bildet er landbruksminister Borch den eneste av kvinnelig kjønn. De eneste kyrene på Store Ree er «fantom-kuer», som oksene rir opp på når de skal levere eksportvaren.

Hun ser ikke optimistisk på fremtiden:

– Vi vet at vi kommer til å stå i kjempekrevende tider de neste årene også. Energikrisen kommer ikke til å gi seg. Tilgangen til råvarer kommer til å bli vanskelig. Derfor er det en av våre viktigste oppgaver fremover å forberede folk på at det kommer til å bli tøffere tider, sier Borch.

– Jeg mener det er riktig regjering som sitter i den krisetiden vi er inne i nå. Vi må løse de krisene som oppstår, og så er det som er viktig å prioritere i statsbudsjettet trygghet for folk og beredskap, fortsetter hun.