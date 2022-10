UNDERSØKELSER: Det russiske forskningsfartøyet «Akademik Lazarev», som blir omtalt som et spionskip av militæreksperter, har blitt innleid og har gjennomført to geofysiske undersøkelser på norsk sokkel siden 2019.

Russisk «spionskip» har gjort to undersøkelser på norsk sokkel siden 2019

«Akademik Lazarev» har gjort undersøkelser siden 2019. I tillegg har seks russiske fartøy fått ja til å forske på norsk havbunn de to siste årene. Flere av båtene eies av oligarker med tette bånd til Putin, ifølge forsker.

– Jeg slutter ikke å bli overrasket over hvor naive norske myndigheter har vært, sier Ina Holst-Pedersen Kvam, forsker ved Seksjon for sjømakt og ledelse ved Forsvarets Høgskole Sjøkrigsskolen.

En kartlegging Aftenposten har gjort viser at ni russiske «forskningsskip», omtalt som spionskip, har fartet Nordsjøen og Østersjøen rundt siden juni.

Tall fra Oljedirektoratet viser at det russiske forskningsfartøyet «Akademik Lazarev», som blir omtalt som et spionskip av militæreksperter, har blitt innleid og har gjennomført to geofysiske undersøkelser på norsk sokkel siden 2019. Det vil si kommersielle undersøkelser i form av seismikk seismikkSeismikk er et fagfelt som bruker lydbølger til å avbilde jordskorpen, blant annet i forbindelse med leting etter og kartlegging av olje og gass, ifølge Store norske leksikon. .

Info Fem punkter du må vite Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen bekreftet det svenske Sjöfartsverket at det lakk fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer (eksperter på jordskjelv) registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere.

Beredskapen rundt norske olje- og gassanlegg er styrket

OBS: Ingen av rørledningene er for tiden i drift. Nord Stream 2 kom aldri i drift på grunn av krigen, og russerne har stoppet leveringen av gass gjennom Nord Stream 1. Vis mer

I tillegg viser Oljedirektoratets oversikt at seks russiske fartøy har fått godkjennelse til å gjøre åtte vitenskapelige undersøkelser for forskningsinstitusjoner av norsk havbunn i perioden 15. juni 2020 til 26. august i år. De har ikke oversikt over om disse undersøkelsene er blitt utført.

ADVART: Ina Holst Pedersen Kvam, forsker ved Seksjon for sjømakt og ledelse ved Sjøkrigsskolen, sier at skolen har advart om de russiske skipene i flere omganger.

– Flere av dem eies av oligarker med tette bånd til Putin selv. To av dem opereres av Shirshov-instituttet, som historisk har hatt tette bånd til russiske etterretningstjenester. Andre tilhører Putins egen eks-svigersønn Kirill Shamalov, og fremste støttespiller Sergei Gorkov. Han er også styreformann av RosGeo, som opererer spionskipet «Akademik Lazarev», sier Kvam.

– Gorkov antas å være Putins bestevenn, den mektigste figuren i det russiske sikkerhetsapparatet. Det burde være nok til å lukte lunta.

– Muligens for sent

DN har tidligere skrevet om at norske sikkerhetsfolk har fulgt med på bevegelsene til «Akademik Lazarev», og slått alarm om flere fartøyer.

I 2019 gjorde «Akademik Lazarev» geofysiske undersøkelser i Norskehavet fra 31. juli til 30. september, etter å ha blitt innleid av et norskregistrert utenlandsk seismikkselskap.

Under kan du se skipets bevegelser på de blå stripene. Illustrasjonen av koordinatene er hentet fra Oljedirektoratets faktasider:

14. mai til 2. august 2021 gjennomførte skipet nye undersøkelser, denne gangen i Nordsjøen, og fulgte følgende rute:

Det er ikke bare gassforsyningen til Europa som står på spill om dagen. Majoriteten av de grunnleggende nasjonale funksjonene i Norge, avhenger av den undersjøiske infrastrukturen i Nordsjøen.

– Havbunnen huser kritiske kabel- og rørnettverk som forsyner Norge med energi, strøm, internett og tele. Slår man til her, vil det fort gå i svart, sier Kvam.

– Nå er det muligens for sent. Russland har utvilsomt opparbeidet seg svært detaljert oversikt over den norske havbunnen med alt som hører med av undersjøisk infrastruktur. Det er all grunn til å tro at det russiske forsvaret har fått karret til seg seismiske data og detaljerte kart som avslører nøyaktig hvor et angrep vil treffe hardest og lønne seg aller mest.

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet og forelagt kritikken. Departementet har foreløpig ikke kommet tilbake med kommentarer.

Det har vært flere ubekreftede observasjoner av droner innenfor sikkerhetssonen til norske plattformer på norsk sokkel.

Mener myndighetene har gamblet

Kvam mener myndighetene har undervurdert verdien av norsk sokkel, og hvor interessant den er for andre.

– Den norske petroleumssektoren er stort sett ubeskyttet og uforsvart. Man har rett og slett bygget den norske velferdsstaten på en infrastruktur man har gamblet på får være i fred.

– Det er ikke bare som å ha det peneste huset i gaten, så stikker man på ferie uten å ha slått på en eneste alarm. I dette tilfellet har myndighetene tilsynelatende også lagt nøkkelen under matten så tyven får seg en tidsbesparende omvisning.

Etter lekkasjen og den antatte sabotasjen på gassledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen, har det oppstått frykt for at norske olje- og gassinstallasjoner skal bli angrepet.

Det ville vært en katastrofe for Europa, har eksperter advart om.

Forsker og lærer Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen har tidligere ytret kritikk mot den norske beredskapen, og trekker spesielt frem at russiske skip har blitt innleid til å drive seismikk på norsk sokkel. Han mener det er naivt å tro at slike fartøy ikke brukes i spionasje og kartlegging, og kanskje til forberedelse av sabotasje.

Politiet har den siste tiden økt sikkerheten rundt kritisk infrastruktur og bedt om bistand fra Forsvaret til vakthold. Heimevernet skal nå hjelpe politiet med beredskapen ved flere norske landanlegg for olje og gass.

ØKT BEREDSKAP: Etter regjeringens beslutning om økt beredskap ved norske olje- og gassinstallasjoner, har Forsvaret økt sin synlighet og tilstedeværelse.

– Ubegripelig

Kvam sier at russiske fartøy har fått holde på med den suspekte aktiviteten i en årrekke uten noen nevneverdig form for kontroll.

– Den lille som finnes i norske farvann er i stor grad tillitsbasert og foregår for det meste i etterkant, primært gjennom ettersending av sluttrapporter og eventuell datadeling. Norske myndigheter har altså valgt å stole blindt på ordlyden i lisenssøknader fra et regime neppe kjent for verken tillitsverdig retorikk eller særlig tilbøyelighet til å følge spillereglene.

At utenlandske aktører får operere på norsk sokkel, er naturlig og fullstendig lovlig i norsk økonomisk sone.

– Men at vi har tillatt Russland såpass fritt spillerom, selv plattformer under eierskap av Putins oligarkregime, er fullstendig uforståelig. Det er ubegripelig hvorfor det ikke blir tatt tak i når man vet hvilken risiko man løper, sier Kvam.

Kvam sier at Sjøkrigsskolen og Forsvaret selv har advart om de russiske skipene i flere omganger.

– Dersom denne sikkerhetspolitiske stormen blåser over uten videre dramatikk, blir jeg overrasket hvis departementene får fortsette samme praksis like smertefritt og fri for konsekvens. Graden av ansvarsneglisjering og vurderingssvikt er i dette tilfellet nokså omfattende og kan i verste fall vise seg å få svært alvorlige og dramatiske følger – ikke bare for Europa og Ukraina, men hele det norske folks ve og vel.