NORGESREKORD: Hele 365 kilo veide denne blåfinnete tunfisken - eller makrellstørje - som (fra venstre) Olav Johan Lyngstad, Stig Mikael Lyngstad og Kim Andre Smørholm hanket inn utenfor Ålesund før helgen.

Tok rekordstor makrellstørje utenfor Ålesund

Fredag dro denne trioen inn en makrellstørje på hele 365 kilo utenfor Ålesund.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det er norgesrekord med drøyt 30 kilo for stangfangst med stand up, sier Stig Lyngstad til VG.

Rekordkrav er allerede innsendt.

Den forrige rekorden var på 333 kilo, ifølge Fiskeavisen.

Teamet, bestående av Olav Lyngstad, Kim Smørholm og Stig Lyngstad brukte totalt 40 minutter på å få ruggen ombord i båten til Team Smørholm.

– Det var helt vilt. Sinnssykt. Du kan trygt si at adrenalinet pumpet maksimalt, forteller Lyngstad.

Han forteller at de brukte Daisy Chain og spreaderbars som agn, og at de fikk to størjer på samtidig. Teamet fisker kun med stand up, altså at stanga holdes i hånda under hele fiskingen.

– Kim og jeg sto med hver vår stang i beltet, mens Olav styrte båten. Først hylte det i den ene snella, og rett etterpå skjedde det samme med den andre, sier Lyngstad som anslår at den første fisken var inne ved båten etter rundt en halvtime.

– Fisk nummer to var inne rundt ti minutter senere. Kim var den heldige som fikk dra opp denne som viste seg å være en rugg på 365 kilo.

Lyngstad anslår den andre fisken til å ha vært rundt 200 kilo, men denne ble sluppet ut igjen.

Fisket foregår nemlig etter «catch and release»-prinsippet. I samarbeid med Havforskningsinstituttet slippes fisken ut igjen etter å ha merket den, i dette tilfellet av Team Smørholm og Team Atlantic.

Stig Lyngstad representerer sistnevnte. Nærings- og fiskeridepartementet åpnet tidligere i år for kommersielt fiske av makrellstørje etter at bestanden har tatt seg kraftig opp igjen de siste årene. Det ble samtidig åpnet for rekreasjonsfiske og merking, som Team Smørholm og Team Atlantic utfører.

– Det er kun lov å ta i land én fisk i året. Vi hadde fisket siden tirsdag og merket fem-seks størjer, spesielt den vi tok tirsdag var omtrent av samme dimensjon som denne. Så vi hadde egentlig bestemt oss for at på fredag tar vi med en fisk uansett. Du kan si at det ble hundre prosent klaff, forteller han.

MONSTERFISK: 40 minutter brukte de tre fiskerne på å få ombord makrellstørjen på 365 kilo.

Kjøttet er ulovlig å videreselge. Dermed kan det fort bli fulle frysere for de 10–12 medlemmene av de to fiskerteamene.

– Vi tar det med hjem, fileterer og pakker det. Så fordeler vi det og gir nok noe til venner og bekjente også, sier Lyngstad om fangsten av prakteksemplaret på den største tunfiskarten.

– Men spørsmålet er; liker du sushi?

– Åja, du får ikke være med i båten om du ikke liker sushi, ler Lyngstad.