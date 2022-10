VANT LANG KAMP I RUSSLAND: Aleksandr Nikitin jobber i dag ved Bellonas kontor i Oslo.

Ble forfulgt i Russland: − Fredsprisvinner hjalp meg

Han bor i Oslo, jobber for Bellona og satt fengslet i St. Petersburg, anklaget for spionasje og forræderi. Nå takker Aleksandr Nikitin fredsprisvinner Memorial for hjelpen.

Den tidligere russiske ubåtkapteinen, atomkraftsikkerhetsinspektøren og mangeårige Bellona-medarbeideren, Aleksandr Nikitin, har flyttet til Norge.

Da fredsprisen for 2022 fredag ble offentliggjort, var den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial en av tre vinnere.

Organisasjonen ble forbudt i desember i fjor.

Nikitin gir Putin-regimet skylden for det.

– Memorial arbeid knyttet til krigen i Ukraina førte til at Memorial først ble utpekt som en «utenlandsk agent», og deretter forbudt i Russland, sier Nikitin.

– Putin likte ikke Memorials arbeid

Han sier at organisasjonens langvarige arbeid i Russland over mange år har irritert president Putin.

– Putin likte ikke Memorials arbeid. Blant annet knyttet til deres dokumentasjon av Stalins undertrykkelse; registrering av Stalins ofre, opprettelse av minnesmerker og deres bidrag til hva som skjedde i Gulag-leirene. Den innsatsen var også grunnen til at den ble forbudt, sier Nikitin til VG i dag.

Aleksandr Nikitin begynte å jobbe for Bellona i 1994 da de drev med rapporten om radioaktiv forurensing fra Nordflåten på Kolahalvøya.

For dette arbeidet ble Nikitin siktet for landsforræderi. Siktelsen var basert på hemmelige militære dekreter som var gitt tilbakevirkende kraft, og den tidligere ubåtoffiseren risikerte dødsstraff.

Han ble arrestert i februar 1996 og satt i varetekt til den 14. desember samme år. Deretter kjempet han i nesten fire år mot den russiske sikkerhetstjenesten FSB og rettssystemet for å bli endelig frikjent.

ARRESTERT I 1996: Nikitin avbildet i 2016 i forbindelse med et VG-intervju ved Bellonas kontor, sammen med Frederic Hauge (til høyre) og daværende daglig leder Nils Bøhmer.

Historisk seier

Høsten 2000 kunne han endelig puste lettet ut da Høyesterett avviste FSBs anke. Det var sensasjonelt at han vant fram – og det hadde neppe skjedd i dagens klima.

Nikitin ble den første i historien som vant en rettssak mot FSB, det tidligere KGB. Nikitin ble på den tiden en verdenskjent Amnesty-fange.

Han takker i dag Memorial og sier at de hjalp ham aktivt gjennom den vanskelige tiden da han kjempet for å bli frikjent.

– Memorials kontor i St. Petersburg var blant de aktive forsvarerne som hjalp meg i de årene. De jobbet tett med Bellona i mange år på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet.

– Har hatt felles prosjekter

Nikitin sier samarbeidet har blitt videreført.

– Lederne for «Memorial», Arseniy Roginsky og andre, har vært våre partnere i mange menneskerettighetsprosjekter. Og advokater som jobbet med Bellona og medlemmer av styret i ERC Bellona, Yuri Schmidt, Boris Pustyntsev, Yuri Vdovin, samarbeidet aktivt og støttet Memorial i deres menneskerettighetsaktiviteter.

Nikitin ledet dette Bellona-kontoret i St. Petersburg, helt til Bellona avviklet aktiviteten ved dette kontoret i vår, på grunn av Russlands invasjon i Ukraina.

– Vi har også hatt felles prosjekter med Memorial», sier han.

LANG KAMP: Frederic Hauge sier de fikk veldig god hjelp av Memorial i kampen for Nikitin. Her avbildet med styreleder Liv Monica Bargem Stubbholt i Morrows Batteries i Arendal i september i år.

Sjefen hans, Frederic Hauge, kjempet en lang kamp for sin medarbeider etter at han ble arrestert.

– Vi fikk uvurderlig hjelp fra Memorial i den lange kampen vi til slutt vant. Det var sentrale i å rådgi oss om hvordan vi skulle håndtere saken. Vi valgte den juridiske veien. Det tok tid, men det var verdt det.

– Rørt i dag

Hauge sier at stengningen av Memorial for alvor bekreftet Putins knallharde linje.

– Da Putin stengte Memorial var det en veldig alvorlig grense han gikk over, fordi de har vært ekstremt viktig i arbeidet med å dokumentere Stalins forbrytelser og å kartlegge hvem som døde i Gulag-leirene. De bidro til mer åpenhet i Russland – glasnost.

Han sier de gjennom prosessen ble venner med en rekke Memorial-medarbeidere knyttet til Bellonas miljørettighetssenteret i St. Petersburg.

– Jeg er rørt i dag. Vi har sendt våre gratulasjoner, sier Hauge.

ATOMKAMP: Frederic Hauge gikk i 1996 med en T-skjorte der det står «frigi Aleksandr Nikitin». I den venstre hånden har han den omstridte rapporten om atomforurensningen fra Nordflåten.

I 2017 ble Bellona i St. Petersburg, der Nikitin da jobbet, erklært som såkalt «utenlandsk agent» av justisdepartementet i Russland. Bellona fikk stempelet som følge av den nye loven som ble innført i 2012 og der det het at NGO-er (ikke-statlige organisasjoner) som engasjerer seg politisk og mottar utenlandsk støtte, må registreres som «utenlandske agenter». I all omtale i mediene av en slik organisasjon skal det stå at den er «utenlandsk agent».

Hauge sier at Nikitin av sikkerhetsårsaker flyttet til Norge.

– Han er i dag tilknyttet vårt kontor i Oslo.