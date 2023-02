NY STANDARD: Regjeringen innfører om kort tid en ny standardspotprisavtale for å hindre at kundene blir lurt inn i dyre avtaler de ikke skjønner.

Europower: Ny standardavtale åpner for lokketilbud og forhåndsfakturering

Europower har fått tilgang til malen for nye standardstrømavtaler som skal åpne for både lokketilbud og forhåndsfakturering.

Den nye malen som er laget for standard spotprisavtaler sier ingenting om markedsføring og den er heller ikke til hinder for kampanjetilbud og forhåndsfakturering, skriver nettstedet Europower som dekker energibransjen.

NTB skrev mandag at allerede denne uken kan en standardavtale for spotpris på strøm være på plass. Alle selskapene må tilby den samme avtalen.

– Vi skal ha strømavtaler som alle kan forstå, sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB. Nå blir avtalene enklere.

Mandag morgen møtte Aasland og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) bransjeorganisasjonen Fornybar Norge, samt Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene energi for å diskutere et forslag til en standard spotprisavtale.

– Organisasjonene har jobbet godt og konstruktivt og har fått på plass en standard spotprisavtale som de kan tilby strømsalgselskapene i løpet av denne uken. Dette kan være i markedet i løpet av veldig kort tid, kanskje allerede denne uken, sa Aasland til NTB.

Det er denne malen, som statsrådene og organisasjonene har blitt enige om, som Europower nå skal ha fått innsyn i. Den beskriver i all hovedsak en vanlig spotprisavtale slik kundene allerede er vant med i dag.

Det er imidlertid presisert at det er en spotprisavtale basert på « ... gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift ...»

De selskapene som bruker denne malen, kan altså ikke bruke begreper som innkjøpspris og på den måten legge inn skjulte påslag, skriver Europower.

Malen åpner for lokketilbud som for eksempel negativt påslag, men krever at prisen kunden må betale når tilbudsperioden er over, oppgis.

Forskuddsfakturering vil fortsatt være lov.