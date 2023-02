DREPT: Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble drept i Marokko.

Drapsdømt mann funnet død i fengsel

En av mennene som ble dømt for drapet på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen i Marokko, er funnet død i fengselet.

I en uttalelse opplyser fengselsvesenet at Abderrahim Khayali tok sitt eget liv, skriver Arab News.

Han ble funnet i cellen sin i Marokko tirsdag.

Khayali var den som først ble pågrepet for dobbeltdrapet i Marokko i 2018. Han ble pågrepet i Marrakech bare timer etter at de to kvinnene ble funnet.

FUNNET DØD: Abderrahim Khayali er funnet død i fengselet i Marokko. Han er til høyre i bildet.

Ueland og Vesterager Jespersen ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko 17. desember 2018. De to unge kvinnene var studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark og var på fottur i Atlasfjellene.

24 menn ble tiltalt i forbindelse med drapene.

Totalt fire personer har blitt dømt til døden, deriblant Khayali, mens 20 andre har blitt dømt til fengselsstraffer på mellom fem og 30 år.

Arab News skriver at Khayali forlot de andre mennene før drapene ble begått, men at han ble funnet skyldig i å hjelpe mennene med å flykte.

Khayali ble først dømt til livstid i fengsel, men dommen ble senere omgjort til dødsdom etter at han anket saken. Marokko har imidlertid ikke henrettet dødsdømte siden 1993.

Dagen etter at kvinnene ble funnet i 2018 ble det publisert en video på Twitter hvor Khayali og de tre hovedmennene sverget troskap til IS.