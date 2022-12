GOURMETPRODUKTER: Violet Weli sitter i det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Beregnet 3700 kr fra hver elev til klassetur: − Noen sliter virkelig med å bidra

En foreldregruppe i Oslo beregnet at 9.-klassingene bidro med tjenester hjemme og salg av gourmetprodukter for 3700 kroner hver til en klassetur til Sjoa. Planene kritiseres i en tid der mange familier sliter økonomisk. Nå endres opplegget.

Forventningene til økonomiske bidrag fra elevene på Ullern-skolen går frem av et eget budsjett, samt salgs- og arbeidslister som er omdelt.

I salget av såkalte gourmetprodukter som sjokoladetrøfler, kryddertårn og gourmetkaffe er det en forventning om at elevene selger ti produkter hver til 200 kroner, til sammen 2000 kroner.

I tillegg er det opplistet eksempler på ærend og tjenester som elevene kan utføre for eksempel hjemme. Å henge opp tøy eller måke snø: 100 kroner. Bilvask innvendig eller utvendig: 150 kroner. Og en luftetur med hunden: 100 kroner.

SKOLEN: Øraker skole er en 1.-10. skole i Ullern bydel på vestkanten i Oslo.

Violet Weli er fembarnsmor fra Oslo og utvalgsmedlem i det nasjonale Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Hun reagerer på at foreldreutvalg på flere skoler, som på Øraker på Oslo vest, stiller for høye krav til både dugnadsinnsats og økonomiske bidrag.

– Vi er inne i en vanskelig tid nå. Spesielt sliter mange med å få det til å gå rundt økonomisk. Jeg har selv tre barn på skolen, og har sett hvor vanskelig det kan være å delta på dugnader av ulikt slag. Dugnad er jo en del av norsk kultur. Men noen sliter virkelig med å bidra, mens andre gjør det med glede, sier Weli til VG.

OSLO-REPRESENTANT: Fembarnsmor Violet Weli sitter i det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæringen.

En forelder med en elev på Øraker skole på Ullern, kaller forventningen om økonomiske bidrag fra elever og foreldre «hårreisende».

Vedkommende minner om at foreldre med helt vanlige inntekter gjerne har det økonomisk krevende fra før, ved å bo steder med høye bolig- og leiepriser som i Oslo.

Forelder: – Vi er sårbare nå

Pris- og renteøkningen nå - er en enorm ekstrabelastning for mange.

– De mange her i bydelen som har god råd, kjenner kanskje ikke dette. Men vi som har en helt vanlig inntekt – vi er sårbare nå, sier forelderen med elev på ungdomstrinnet på Øraker skole.

Vedkommende vil være anonym av hensyn til sitt barn. Men legger ikke skjul på at oppfordringen om å bidra med nærmere 4000 kroner til en klassetur oppleves som et press.

1 / 4 BUDSJETTET: Faksimile av hvordan inntektene er tenkt hentet inn for å finansiere klassetrinnturen til Sjoa i Gudbrandsdalen i 2023. BUDSJETTET: Faksimile av hvordan inntektene er tenkt hentet inn for å finansiere klassetrinnturen til Sjoa i Gudbrandsdalen i 2023. forrige neste fullskjerm BUDSJETTET: Faksimile av hvordan inntektene er tenkt hentet inn for å finansiere klassetrinnturen til Sjoa i Gudbrandsdalen i 2023.

Violet Weli i FUG mener foreldre i FAU og klassekontakter bør være litt ekstra obs når det er økonomisk tøft for mange.

– Jeg har registrert tilfeller der elevene som ikke selv kunne bidra – eller som har hatt foreldre som ikke kunne bidra med dugnad eller salg, ikke fikk delta på tur. Det er ikke slik det skal være. Disse aktivitetene må alltid ta høyde for at det er ulike muligheter til å bidra, og at det er økonomiske forskjeller i dette landet, spesielt i Oslo, minner Weli om.

– Jeg vet om mange enslige foreldre og familier der foreldre må ha to jobber for å klare det økonomiske, legger hun til.

Dropper planlagt Hudøy-tur

Leder av Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Øraker skole, Inger Johanne Prizzi, sier til VG at de nå har revurdert klasseturene på ungdomstrinnet.

– Vi er opptatt av gratisprinsippet, og hvis det ikke har kommet frem i kommunikasjonen med foreldre så er det uheldig. Men det jeg kan si - er at basert på et møte vi hadde sist tirsdag, så har vi gått igjennom retningslinjene våre på nytt om innsamlinger og gratisprinsippet. Vi har også revurdert turene, sier Prizzi til VG.

En planlagt tur til Hudøy for elevene på niende trinn droppes. I tillegg er det satt ned en egen arbeidsgruppe som skal se på alternativer til den tradisjonelle turen på høsten i tiende klasse til Sjoa og Galdhøpiggen.

LOKAL FORELDRELEDER: Inger Johanne Prizzi leder Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Øraker skole.

– En inntekt på 3700 kroner pr. elev er det som oppgis i budsjettet?

– Vi pleier ikke å tenke per hode, så jeg vet ikke helt hva som er kalkulert. Reelt sett skal ikke det kommuniseres ut til foreldre. Vi skal ikke ha en sum per hode. Dette er på dugnadsnivå. Vi revurderer turen til Sjoa/Galdhøpiggen, vi henter inn andre alternativer og ser hva som er praktisk mulig, svarer FAU-lederen.

Hun understreker at hun som FAU-leder representerer både dem som har mye og dem som har lite, og sliter økonomisk.

Gratisprinsippet

Leder Marius Chramer (50) i FUG, sier at problemstillingen med krav om deltagelse fra foreldre for å finansiere klasseturer, er kjent.

– Eksempelet fra Øraker skole gir grunn til å minne om at gratisprinsippet i utgangspunktet er hellig i den norske skolen. Det er viktig at skolene håndhever gratisprinsippet i praksis, og her har skolene mye å gå på.

Info Gratisprinsippet Alle kommuner må tilby leirskoleopphold eller annen skoletur som en del av grunnskoleopplæringen, ifølge Utdanningsdirektoratet. Turen må ha en varighet på minst tre overnattinger.

Flere av aktivitetene på turen skal være opplæring.

Tilbudet skal være gratis og alle elever skal ha mulighet til å delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn.

Elever og foreldre skal ikke behøve å samle inn penger til slike turer ved eksempelvis kakesalg og dugnader.

Skolen kan ikke kreve betaling for kost og losji av elevene. Dette skal dekkes av kommunen.

Hvis turen er delvis lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skolen velge å ta betalt for den delen som foregår på fridager. Skolen må da legge til rette for at det er mulig for eleven å kun delta på skoledagen, f.eks. med transport.

Skoleeier er ansvarlig for å ha ulykkesforsikring for alle elevene som drar på leirskole. Vis mer

– Jeg har forståelse for at entusiastiske foreldre er kreative i arbeidet med å skaffe inntekter. Men det er viktig at man sørger for at det er frivillig å delta, og at ingen skal holdes utenfor dugnadens- og inntektenes formål. Alle skal få være med på klasseturen, men spørsmålet er om vi legger lista for høyt, sier Chramer.

NASJONAL FORELDRELEDER: Marius Chramer fra Tromsø leder det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Han er også opptatt av at det skal være vanskelig å identifisere de elevene som av ulike grunner ikke kan bidra med dugnad, foreldreinnsats eller økonomi.

Dette har de senest denne uken tatt tak i på Øraker skole på Ullern, forteller FAU-leder Prizzi.

– Når man sender ut purringer så får man jo den første e-posten - som kan være en belastning i seg selv. Man kan nok være tydeligere i kommunikasjonen ut til foreldrene om at dette er frivillig - og skal foregå anonymt, sier hun.

– Bruken av Vipps er jo ikke anonymt. Derfor har vi opprettet en spleiskonto. Trinnene har hver sin konto i banken. Denne spleiskontoen knyttes til hvert trinns konto i banken. Da blir det lettere å bidra anonymt, presiserer FAU-lederen.

De tok grep på et møte i foreldreutvalget på skolen tirsdag.

– Vi har oppdatert retningslinjene våre. Jeg opplever at vi har operert i tråd med gratisprinsippet hele tiden. Men vi har nå fremhevet frivillighet og anonymitet tydeligere, sier hun.

Lupe for ulikhet

Leder i det nasjonale Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Marius Chramer, omtaler førjulstiden 2022 som en lupe på ulikheter.

– Det er noe i at tiden før jul er et forstørrelsesglass på forskjellene i samfunnet vårt med en tier til skolens julekalender her og en 20-kroning til kosetime med klassen der. For enkelte kan til og med tieren være umulig. Det kan være vanskelig for mange å forstå, men det er en realitet i mange klasser, sier Chramer.

I velstandsbydelen Ullern tror Inger Johanne Prizzi at det kan være spesielt tøft å ha dårlig råd.

– Jeg kan tenke meg at det er veldig belastende. Som FAU-leder på Øraker så er det viktig å ta det på alvor og ha det innerst i ryggmargen i alt man gjør. Vi skal ikke bidra til at noe blir vanskeligere for noen.