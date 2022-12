KALDT: Det er minus 10–13 grader i hovestaden onsdag kveld. Det merkes på fyringsutgiftene.

Norge fortsatte med høy strømeksport forrige uke

Bitende kulde ga høyere strømpriser, stor kraftproduksjon og høy netto eksport til utlandet.

Det ble dog ikke nok en netto eksportrekord, den ble satt i uke 48. Da hadde Norge nemlig den høyeste nettoeksporten i løpet av en uke noensinne, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Forrige ukes tall, som kom onsdag, viser at strømprisen i Sør-Norge var 356 øre. Den er dermed opp 86,5 prosent på to uker.

– Som i de foregående fire ukene, var det også forrige uke høy nettoeksport fra Norge. Magasinfyllingen gikk ned med 3,4 prosentenheter og ligger nå 3,5 prosentenheter under medianen, opplyser NVE.

I Nord-Norge var strømproduksjonen den høyeste for denne uken på fem år. Det er da også produksjonen nordfra som sendes ut av landet.

– 19 kroner i England

– Sverige trenger kraft og alle landene rundt oss trenger kraft, sier Tor Reier Lilleholt, kraftekspert og analysesjef i Volue Insight, til VG.

I vårt naboland er to av seks kjernekraftreaktorer ute av drift. Den største reaktoren i landet har feil på generatoren. Dermed har svenskenes netto eksport blitt redusert med 74 prosent sammenlignet med uke 48.

– Svenskene har ikke noe annet å ta av når forbruket stiger og kjernekraften reduseres. Da må de redusere eksporten eller importere. Så lenge vi klarer å forsyne Sverige med del eksport blir det ikke ekstreme priser i Sverige. England hadde priser på 19 kroner i en enkelttime for noen dager siden. Da er det viktig at Norge eksporterer til England, sier Lilleholt.

Under ser du hvor mye staten tjener på den norske vannkraften.

Minus 35,9

Kuldebølgen har ikke bare truffet Norden, men store deler av Europa. I London førte snøen nylig til kaos både i byer og på flyplasser.

Den har gufset til her hjemme også. Natt til onsdag hadde Filefjell minus 32,8 grader. Meteorologene melder på Twitter at flere steder kunne notere mellom 25 og 30 minusgrader, blant annet Finse og Hemsedal.

NTB skriver at årets hittil laveste temperatur ble registrert i Karasjok natt til tirsdag med minus 35,9 grader. Men mandag blir det væromslag når mildere luft og lavtrykksaktivitet siger inn fra Atlanteren. Først mot Vestlandet, siden Østlandet og videre nordover.

VÆROMSLAG: Kulden slipper snart. Det skal bli inntil 20 grader varmere over helgen.

Ifølge NVEs analyser blir det ingen kraftrasjonering til våren, men det forventes et fortsatt høyt prisnivå fremover.

– Er det nok vann i magasinene og det ikke er fare for leveringssikkerheten, bør produsentene produsere så mye de kan, også for eksport. Det hjelper å holde prisene nede for forbrukerne, sier Lilleholt.

– Det er kanskje ikke alle strømkunder i Sør-Norge som er helt enige med deg i det. Hva med å stenge kranene til utlandet?

– Det er utopi å tro på det når vi har et system som flytter kraften fra der den er billigst til der den er dyrest, sier Lilleholt.

Han peker på at kraften som er blitt eksportert, kommer fra Nord-Norge.

– Sør-Norge har blitt transitt. Kraften fra Tromsø finner veien ned til Paris hvor det er dyrest, sier Lilleholt.

Markedet forventer en strømpris på syv-åtte kroner før påslag i den franske hovedstaden i januar-februar, mens prisforventningene i Sør-Norge ligger på fire kroner.

– Men vi tror dette er en litt overdreven pris, hausset opp at vi har så kaldt vær nå. Får vi normalt vær i januar-februar, har vi tro på lavere priser, avslutter analysesjefen.