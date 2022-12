BEGYNTE I GARASJE: Flere hus i Lyngdal ble evakuert etter at en garasjebrann spredte seg til en enebolig mandag kveld.

Boligbrann i Lyngdal – åtte hus evakuert

Naboer forsøkte å slukke flammene med hageslange, men måtte trekke seg unna da brannen ble for kraftig, forteller operasjonsleder Torbjørn Høyland i Agder politidistrikt.

Nødetatene rykket ut i 17-tiden mandag etter at det hadde begynt å brenne i en elbil i Lyngdal. Brannen spredte seg til en garasje og deretter til et bolighus.

– Noen naboer forsøkte innledningsvis å slukke med en hageslange, men måtte trekke seg unna da brannen ble for kraftig, forteller Høyland.

Åtte hus er blitt evakuert i forbindelse med brannen, forteller innsatsleder for brannvesenet på stedet, Torbjørn Høyland, til VG.

– Husene er evakuert med tanke på spredningsfare, og at folk kan få i seg røyk, sier innsatslederen til VG.

Ikke meldt om personskade

Like etter klokken 19.00 forteller Høyland at huset har brent ned, og at brannvesenet fremdeles jobber med å forhindre spredning til andre hus.

– Akkurat nå vurderer vi spredningsfaren som liten, sier han.

Ifølge politiet er det brennende huset tomt, og det er ingen personer som det så langt ikke er gjort rede for.

– Det er ikke meldt om personskade. Det er en håndfull mennesker som er sjekket av ambulansen med tanke på at det er inhalert røyk, men det er ingen som har hatt behov for videre oppfølging på legevakt,

– Brannårsaken er ukjent, og vil bli undersøkt i senere tid, legger han til.