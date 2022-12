KULDEBØLGE: Minusgrader betyr ofte vakre vinterkulisser - og høye strømpriser.

Haltende atomkraftverk og lite vind: − Nærmer oss ekstreme strømpriser neste uke

Da kan prisene bikke 10 kroner – uten avgifter. Og hvis du tror strømstøtten tar unna det meste, må du tenke igjen.

Med Sveriges største atomreaktor ute av drift, mange minusgrader og vindstille terreng kan det bli stive priser i Norge neste uke. Det er fordi mangel på strøm i Sverige gjør at prisene øker og smitter over til nabolandene.

– Vi nærmer oss ekstreme priser utover neste uke. Vi kan ikke bli overrasket hvis enkelttimer blir veldig høye, sier strømekspert og sjefanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt, til VG.

ETTERLENGTET: Alt regnet som kom i oktober og november gjorde at vannmagasinene ble fylt opp. Og det trengtes.

Strømprisene de siste par månedene har vært lave på grunn av mildt vær og mye regn. Men nå ser det altså ut til å snu.

Reier Lilleholt sier det er vanskelig å vite nøyaktig hvor dyrt det kan bli, fordi det avhenger av hvor raskt denne svenske reaktoren er oppe og går igjen, og hvordan været blir.

Det er meldt veldig kaldt flere steder neste uke med temperaturer ned i 13 minus på Østlandet.

Da kan en enkelttime gå så høyt som 10 eller 20 kroner uten avgifter. Det vil i så fall være prisrekord.

Men gjennomsnittet på en dag vil være lavere, selv om det fremdeles er høyt. Der tror Lilleholt prisen kan komme opp i 10 kroner, som blir rundt 12–13 kroner med moms og avgifter.

Til sammenligning er prisen på Østlandet nå rundt 4,20 kroner uten avgifter.

Selv om flere atomkraftverk i Europa går på halvt tolv, og det er kaldt, er det først og fremst Ukraina-krigen som er årsaken til de høye strømprisene:

– Hadde vi ikke hatt krig i Europa, ville prisene mest sannsynlig vært under 50 øre. For vi har hatt mange situasjoner der vi har hatt lite vann og vind.

Derfor blir det dyrt

Men vil ikke strømstøtten ta unna mesteparten av prisen uansett? Nei, den vil faktisk ikke det. De dagene strømmen er dyrest, er det ekstra mye å spare på å bruke minst mulig.

Her er forklaringen:

Strømstøtten regnes ut fra gjennomsnittsprisen hele måneden – uavhengig av når du bruker strømmen. De fleste av oss bruker mest strøm når den er dyrest – det er nettopp derfor strømmen er dyr akkurat da. Strømstøtten tar ikke hensyn til det.

Omtrent en tredel av desember er nå unnagjort. Strømstøtten for desember ligger så langt an til å bli omtrent 3 kroner per kilowattime i Sør-Norge.

Én dag med ekstrempris på 10 kroner per kilowattime monner ikke så mye for strømstøtten. Så når strømstøtten er trukket fra, må du fortsatt betale bortimot 7 kroner per kilowattime den dagen. Pluss avgifter.

I Midt-Norge ligger støtten for desember an til å bli drøyt 2 kroner. I Nord-Norge 27 øre.

Bruk strøm når den er billigst

Hvis ekstremprisen på 10 kroner holder seg i en hel uke, vil det monne mer for strømstøtten. I Sør-Norge vil støtten da krype over 4,30 kroner.

Men fremdeles må kunden betale de siste 5,70 kronene, pluss avgifter – og det i en hel uke, ikke bare en dag.

Til gjengjeld vil strømmen i et slikt tilfelle bli veldig billig for forbrukeren i resten av måneden. Noen dager kan til og med strømprisen bli lavere enn strømstøtten, slik at strømkunden får betalt for å bruke strøm på de billigste dagene. Det vil i stor grad veie opp for de dyre dagene når regningen kommer.

Huskeregelen er likevel enkel: Det er ekstra dyrt å bruke strøm når strømprisen er ekstra høy.

Uansett kommer strømstøtten nå som vi går inn i det flere tror er en langvarig kuldebølge:

– Strømstøtten skal vi være veldig fornøyd med, for det er veldig gode bidrag til situasjonen her, sier Lilleholt