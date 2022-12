TØFFE TIDER: Marte Mjøs Persen ber folk som sliter om å gå til Nav.

Mjøs Persen til deg som sliter: Våg å be om hjelp

Skyhøye strømpriser og stadig dyrere mat gjør at mange som ikke har trengt hjelp før ber om det. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier de ikke bør være redde for å oppsøke Nav.

– Jeg synes det er veldig viktig at folk som nå kjenner at de trenger hjelp på grunn av den økonomiske situasjonen de står i oppsøker Nav, fordi de har mulighet til å bistå. De har kan også veilede og gi økonomisk støtte, sier Mjøs Persen til VG.

Matprisene øker i rekordfart. Sammen med økte strømkostnader, økt husleie, økte renter og økte drivstoffkostnader gjør det at flere sliter med å få økonomien til å gå opp.

Flere som aldri har hentet matposer hos Frelsesarmeen har sett seg nødt til å gjøre det i det siste.

Frykter strenge krav

Samtidig er det flere som skriver i sosiale medier at de ikke tør å be om hjelp hos Nav, fordi de frykter at de vil møtes med strenge krav om å selge hus og bil for å få hjelp til å klare seg.

– Men heldigvis er det mange som oppsøker hjelp, og det sitter dyktige veiledere i hele Nav-systemet som er klare til å bistå, de har virkemidler og mulighet til å bistå. Det synes jeg er viktig å si, sier Persen.

– Hva gjør dere for å sørge for at folk ikke blir møtt med for eksempel krav om å selge huset for å få hjelp av Nav?

– Det er viktig for meg å understreke at det ikke er sånn at det skjer så ofte som man kan få inntrykk av. Men det er derfor det er viktig at Nav bruker skjønn i sakene, sier Mjøs Persen.

Hun sier det er et krav om individuell vurdering i hver enkelt sak.

– I noen tilfeller vil det være et rimelig krav at folk må bruke egne midler først, mens i andre tilfeller vil det ikke være riktig. Derfor må folk oppsøke Nav.

Ber Nav bruke skjønn

Mjøs Persen sier Nav har flinke ansatte som møter den enkelte som kommer for å be om hjelp.

– Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad for et nøkternt og forsvarlig livsopphold. Kommunen skal vurdere den enkeltes behov etter en konkret vurdering av personens situasjon, sier hun.

Hun sier sosialhjelp er en ment å dekke nødvendige livsoppholdsutgifter.

– Det er også et krav om individuell vurdering av hver enkelt sak. Derfor er jeg opptatt av at de ansatte i Nav bruker sitt faglige skjønn. Det er forskjell på utgiftene man har om man bor i Oslo eller Bergen, eller andre steder i landet.

I en ny VG-undersøkelse svarer 80 prosent at de nå tar grep i økonomien for å spare. Når pengene på konto minsker, er strøm, mat og restaurantbesøk blant det som strammes inn på først.