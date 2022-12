Måtte pleies hver dag – så kom redningen folk flest ikke vet om

Alfred Nilsen (64) var bundet til hjemmet på grunn av et enormt brokk, og trodde ikke det var hjelp å få. Nå er han tilbake i jobb, og ber andre om å ikke gi opp.

Når VG ringer sitter Alfred Nilsen (64) i varebilen han kjører på jobb.

For et drøyt år siden var det få som kunne forestille seg at Alfred noensinne ville jobbe igjen.

Kona Tove, som i dag har fri fra jobb og er med som selskap på kjøreturen, var i fjor på denne tiden mer en hjemmesykepleier enn hun var en kjæreste.

Nå suser de langs snødekte veier på vei til Andenes med radio i bilen, og gleder seg til jul med familien samlet.

Det er fem og et halvt år siden Alfred gjorde nettopp dette – reiste rundt i bil på jobb, da livet hans tok en brå og farlig vending.

Han ble akutt syk med pankreatitt, en alvorlig betennelse i bukspyttkjertelen.

Alfred befant seg på jobb i Lofoten. Han ble flydd med ambulansefly til Bodø og lagt i kunstig koma i en uke.

Alfred svevde mellom liv og død, for bukspyttkjertelen hans var så dårlig at den infiserte hele kroppen.

OPERASJON: Operasjonen etter bukspyttkjertelbetennelsen reddet livet til Alfred, men etterlot han dessverre også med et alvorlig arrbrokk.

Parets yngste sønn, som da var 15 år, var vitne til at faren brått ble alvorlig syk. Tid med pappa foregikk gjennom sykehusbesøk i et helt halvår.

– Så galt som det var, så trodde jeg ikke dette kom til å ordne seg. Verst var det kanskje de to siste månedene på sykehuset, sier Alfred, og blir brått stille på telefonen.

Kona Tove tar over.

– Nå snakker jeg litt, for nå tørker Alfred tårer, griper Tove inn.

Etter en stor operasjon høsten 2017, hvor de åpnet hele buken forbi navlen for å få renset ut betennelser, var Alfred igjen utenfor livsfare.

Men helseplagene var ikke over med dette.

– Klasket på låret

Familien merket at magen begynte å endre seg. Det ble fastslått at han hadde fått brokk brokkEt brokk oppstår når innhold i buken, altså fett eller tarmer, tyter ut av et svakt punkt mellom musklene i bukveggen. , og at dette var vanskelig å gjøre noe særlig med.

Så kom årene med stadig nye legebesøk og undersøkelser. Buken til Alfred ble større og større. Livskvaliteten ble lavere og lavere.

– Brokket var slik at det klasket på låret da det gikk. Det var ikke levelig, rett og slett, forteller Alfred Nilsen til VG.

20–40 prosent

Mange pasienter ender opp med dårlig livskvalitet etter en buk-operasjon fordi arret i bukveggen revner og at de utvikler smertefulle brokk.

Cirka 20–40 prosent av de som gjennomgår store åpne mageoperasjoner, for eksempel i forbindelse med kreft, utvikler slike brokk og har plager i varierende grad, forteller kirurg Knut Borch ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Dersom tarmen setter seg fast i brokket og ikke får blodforsyning, såkalt inneklemt brokk, kan det i verste fall bli dødelig, forklarer Borch.

– En del pasienter med store arrbrokk er ikke klar over at det er hjelp å få og har hørt at de bare må lære seg å leve med brokket. Vi ser at det er en utfordring at hverken pasienter eller behandlingspersonell er klar over hvilke muligheter som finnes til å gjøre noe med det, sier legen til VG.

Akkurat dette opplevde Alfred, frem til han brått fikk hjelp fra uventet hold.

Tidspress

Rundt juletider 2020 fikk Alfred Nilsen en e-post fra en anestesioverlege han hadde hatt jevnlig kontakt med og fått et godt forhold til gjennom sykdomsårene.

Hun hadde vært i Tromsø og fortalt om Alfred til sine kolleger der, og fått høre om noen leger i Harstad som var veldig dyktige på akkurat slike plager Alfred hadde.

Alfred ba fastlegen om en henvisning, og 6. august i fjor fikk han første konsultasjon i Harstad.

– Jeg følte endelig at noen tok det veldig på alvor. Høsten gikk med tett oppfølging, vi ble utrolig godt ivaretatt og informert, sier kona Tove til VG.

Men de levde samtidig med en konstant frykt: Redselen for at hvis ikke Alfred tok operasjonen raskt, så kunne de risikere at brokket sprakk.

ETTER: Etter å ha fått god hjelp av kirurgene i Harstad kan Alfred nå leve nærest som normalt.

Heldigvis ble det raskt igangsatt en 10 timer lang operasjon.

– De tre kirurgene var så fantastiske som mennesker! Ivaretagelsen og informasjonen vi fikk ga oss en trygghet og en følelse av at han var i de beste hender, sier Tove.

Kirurg Knut Borch var en av de som opererte Alfred Nilsen. Han og de andre som er engasjert i Norsk Brokkirurgisk Forening forsøker å nå ut med budskapet om at det er hjelp å få.

NYE TIDER: Endelig kan Tove Nilsen nyte dagene med en frisk ektemann Alfred Nilsen (64) , etter mange år der hun ikke trodde det noensinne ville skje igjen.

– Med nye teknikker kan man benytte seg av flere lag i bukveggen og legge inn store nett-proteser, fremfor å bare sy brokket igjen som tidligere. I tillegg er det mulig å operere flere brokk med kikkhullskirurgi enn tidligere. Det er veldig mange gode miljøer i Norge som holder på med dette, forteller kirurgen.

KIRURGENE: Lege Lars Martin Bjerke, sammen med en takknemlig pasient Alfred Nilsen, doktor Trond Ellingsen og doktor Knut Borch.

– Søk hjelp

Midt i adventstiden i fjor kom Alfred hjem. I april var han tilbake på jobb i halv stiling.

– Livet endret seg totalt på bare noen måneder. Jeg har blitt som jeg var før, sier han til VG.

Det å sette pris på livet har familien lært noe om de siste årene, sier de, og har et budskap til andre i samme fortvilte situasjon.

– Ikke gi opp. De må bare søke hjelp.