TOMME KLASSEROM: Over 8000 lærere er nå i streik.

Varsku fra 13 kommuneoverleger: − Vi er dypt bekymret

BERGEN (VG) 13 kommuneoverleger i Bergensregionen slår alarm om konsekvensene av lærerstreiken. I et brev til Statsforvalteren i Vestland omtaler de situasjonen som «skadelig for landets folkehelsearbeid».

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

I bekymringsmeldingen, som ble sendt mandag denne uken, skriver legene at mange elever i Bergensregionen har vært borte fra ordinær undervisning i over tre måneder. De peker på at stadig flere og yngre barn blir rammet.

– Som kommuneoverleger er vi dypt bekymret over de kortsiktige

og langsiktige helsekonsekvensene for barna. Bekymringen styrkes av at nesten alle skolebarn allerede har gjennomgått annerledes undervisning i to år, som følge av tiltak mot pandemien.

SLÅR ALARM: Assisterende kommuneoverlege Arild Iversen i Bergen er en av legene som har signert bekymringsmeldingen til Statsforvalteren i Vestland.

Assisterende kommuneoverlege i Bergen, Arild Iversen, er en av legene som har signert brevet.

– Vi er en gruppe kommuneoverleger som treffes ukentlig på Teams. Dette var noe vi etablerte under pandemien. Vi har fått mange bekymringsmeldinger om konsekvensene for barn og unge, og over tid har vi sett behov for å melde inn vår samlede bekymring. Nå var bekymringen blitt så stor at vi bestemte oss for å varsle til en høyere myndighet, sier Iversen til VG.

Legene skriver at pandemien viste at stenging av skoler påvirker barn og unges psykiske helse i negativ retning. I brevet viser de til en rapport fra oktober 2021 der Folkehelseinstituttet (FHI) konkluderte med at pandemien hadde rammet barn og unge hardt.

– Under nedstengingene ble det vanskeligere for fagpersoner som har regelmessig kontakt med barn, slik som lærere, barnehageansatte, helsepersonell og sosialtjenester, å avdekke og melde fra om vold mot eller manglende ivaretagelse av barn. Studier som undersøkte symptomer på depresjon hos barn og unge, rapporterte om en økning i symptomer, heter det i brevet.

BEKYMRET: Kommuneoverlege Trond Egil Hansen i Bergen kommune er blant legene som har underskrevet brevet til Statsforvalteren i Vestland. Bildet er tatt på en pressekonferanse under pandemien i september 2020.

Legene understreker at skolestenging under pandemien var knyttet til ulike grader av restriksjoner i samfunnet ellers, slik at resultatene i FHI-rapporten ikke er direkte overførbare for dagens situasjon.

– Men det er etter vårt syn ingen grunn til å tro at de negative effektene beskrevet over ikke også gjør seg gjeldende nå. Det er verdt å bemerke at under pandemien var hjemmeskole et formildende tiltak som ikke foreligger nå.

BEKYMRET: Smittevernoverlege Marit Voltersvik i Bergen kommune har signert brevet til Statsforvalteren i Vestland. Bildet er tatt på på en pressekonferanse under pandemien i november 2021.

Legene skriver at det også er grunn til å frykte at redusert skoledeltagelse over tid medfører redusert total utdanningslengde, med de negative konsekvenser dette vil ha gjennom livet på grunn av negativ

sosioøkonomisk forskyvning av allerede utsatte grupper.

– Sårbare elever som ikke har rett til spesialundervisning, eller elever hvor utredning med tanke på behov for spesialundervisning har startet, er en gruppe barn vi er spesielt bekymret for. Dette er de svakeste barna

som kommunene i liten grad kan hjelpe nå. I tillegg mottar vi nå konkrete bekymringsmeldinger om barn i vår region, hvor fravær av ordinær skole

åpenbart er årsak til forverring av barnas helsetilstand.

I brevet opplyser legene at de nå mottar konkrete bekymringsmeldinger om barn i deres region, hvor fravær av ordinær skole «åpenbart er årsak til forverring av barnas helsetilstand».

– I lys av tilgjengelig kunnskap om stengte skoler og det pandemiske bakteppet, er det vår vurdering at dagens situasjon er skadelig for landets folkehelsearbeid, heter det i brevet.

I brevet pekes det på at Folkehelseloven pålegger kommunene en plikt til å sikre at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter.

– Vi vil med vår bekymring til Statsforvalteren i Vestland be om at de helsemessige konsekvenser for barn og unge vurderes i denne saken. Kommunene har ikke muligheter til å påvirke dagens helseskadelige situasjon utover å sikre barn og unges psykiske helse gjennom kommunehelsetjenesten, kommunale tiltak rettet mot barn og unge, samt den kontinuerlige støtte som kommunene yter til frivillige organisasjoner, idrettslag, mv.

Tirsdag skriver BT at fylkestinget i Vestland trolig vil vedta flere krisetiltak i de videregående skolene kommende onsdag:

Umiddelbar innføring av miljøkoordinator eller miljøteam på alle vidaregående skoler.

Sosiale tiltak som skolefrokost og åpen skole.

Tiltak for å tette læringshullene streiken har ført til – både på kort og lang sikt.

– Situasjonen er blitt verre og verre. Streiken ser ikke ut til ha noen ende. Vi må trygge elevene sin psykiske helse. Nå er det krise, seier Stian Davies (Ap), leder for utvalg for kultur, idrett og inkludering, til avisen.