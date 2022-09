Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen sammen med representanter for partene i lærerstreiken, etter at regjeringen valgte å stoppe streiken med tvungen lønnsnemnd.

Tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken: − En mørk dag

Lærerne har streiket siden før sommeren, og flere tusen har blitt tatt ut i streik. Nå er streiken over.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har tirsdag kalt Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag, Skolenes landsforbund og KS.

– Regjeringen vil fremme forslag om tvungen lønnsnemd. Det er svært uheldig at ansvaret for konflikten er skjøvet over på regjeringen, sier Mjøs Persen.

– Denne streiken har alvorlige samfunnsmessige konsekvenser og vi ser oss nødt til å gripe inn. Streiken har alvorlige konsekvenser for mange elevers opplæring, sier Mjøs Persen.

Spesielt elever i sårbare situasjoner er rammet av streiken. Hun sier regjeringen har mottatt en rekke bekynmringsmeldinger fra statsforvaltere og kommunener.

– Psykisk helse er en del av denne totalvurderingen, fordi skolen er en viktig ramme for elever der de blir sett og hørt, sier Mjøs Persen til VG.

Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemd når de mener streiken fører til fare for liv og helse.

Lærerne er tilbake på jobb så snart som mulig.

Sterke reaksjoner fra partene

– Det er en mørk dag. KS har vunnet fram og skolene tapte, sier leder for Utdanningsforbundet Steffen Handal.

– Lærerene taper nok en gang et tariffoppgjør. Det er svært alvorlig, sier han.

Streiken er stoppet, men konflikten er forsterket mener han. Han frykter medlemmene nå er sinte og demotiverte.

– Det er vanskelig å forstå at norske politikere mener det de sier. Vil de virkelig satse på lærerne, tror de at dette vil føre til en bedre skole, spør Handal.

Lærerstreiken er over. Den endte i tvungen lønnsnemnd. Dette sa leder for Utdanningsforbundet Steffen Handal på pressekonferansen:

Også de andre partene i streiken reagerer sterkt på at regjeringen griper inn.

– Vi hadde et håp om å komme frem til øsning med det har vi ikke klart, og det er jeg oppriktig lei for, sier leder for Skolenes landsforbund Mette Johnsen Walker.

Hun mener det utfordrer lærernes streikerett at denne streiken endte med tvungen lønnsnemd.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen mener lærernes streikerett står sterkt.

– Tuvngen lønnsnemd er ingen løsning på denne konflikten, sier leder for Norsk lektorlag Helle Christin Nyhuus.

– Jeg vil si beklager til elevene, både for at dere ikke har fått undervisning og for at vi ikke har fått gjennomslag for å sikre fellesskolen framover, sier Nyhuus.

– Må se framover og bygge tillit

KS mener partene nå må se framover og utvikle skolen sammen.

– Det er svært synd at partene ikke klarte å bli enige om en løsning og at det må tvungen lønnsnemnd til, sier arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø.

– Nå må partene se framover og bygge opp gjensidig tillit.

Han forteller det er trist at de ikke klarte å komme fram til en løsning, og at konflikten endte i tvungen lønnsnemd.

– Jeg beklager at det ble tvungen lønnsnemd, men jeg gleder meg over at elever nå kan komme tilbake på skolen, sier Gangsø.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik skriver til VG at de er generelt skeptiske til bruken av tvungen lønnsnemnd:

– Vi forutsetter at regjeringen ikke iverksetter tvungen lønnsnemnd uten at det foreligger fare for liv og helse, eller at andre tungtveiende samfunnshensyn blir berørt.

Støtter ikke tvungen lønnsnemd

SV støtter ikke bruk av tvungen lønnsnemd.

– Når døren nå åpnes for streikeforbud for lærerne er det fare for at terskelen for tvungen lønnsnemnd blir enda lavere neste gang, sier utdanningspolitisk talsperson i SV Freddy Andre Øvstegård.

Han er bekrymret for barn og unge som sto i denne situasjonen, men han mener det er viktig å kunne rekrutere flere lærere.

– Jeg er redd for at en konflikt som nå ender med tvungen lønnsnemd bare vil gjøre den jobben vanskeligere, sier Øvstegård.

Uro for psykisk helse

Lærere har streiken siden sommerferien og flere tusen har blitt tatt ut i streik.

De gikk til streik fordi de mener de har vært lønnstapere over flere år. KS som forhandler som arbeidsgiver mener de ikke kan gi lærerne mer uten å ta fra noen andre.

Det er arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) som formelt avgjør om konsekvensene av streiken er så alvorlige at den kan avbrytes med tvungen lønnsnemnd, men Kunnskapsdepartementet har ansvar for å følge utviklingen og informere arbeidsdepartementet.

Flere har tatt til orde for at regjeringen må gripe inn i streiken med såkalt tvungen lønnsnemnd.

For å kunne avslutte en streik med tvungen lønnsnemnd, må det være fare for liv og helse eller andre tungtveiende samfunnsmessige årsaker til at en streik bør avsluttes.

VANSKELIG: Kunnskapsminister Tonje Brenna på vei for å møte pressen etter et tidligere møte med partene i lærerstreiken. Fra venstre: Helle Nyhus i Lektorlaget, Tonje Brenna, Mette Walker i Skolenes landsforbund, Steffen Handal i Utdanningsforbundet og Tor Arne Gangsø i arbeidsgiverorganisasjonen KS (med blå ryggsekk). Foto: HELGE MIKALSEN / VG

Har kartlagt

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse har tidligere krevd at lærerstreiken avblåses på grunn av stadig større risiko for psykisk uhelse for elever som er dobbelt rammet av pandemiskole og lærerstreik.

VG har tidligere skrevet om at Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren har iverksatt løpende undersøkelser av hvilke følger lærerstreiken har fått.

Helsedirektoratet har også fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å kartlegge om det har skjedd endringer i skoleelevers pågang til helsetjenesten mens streiken har pågått.