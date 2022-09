VANSKELIG: Kunnskapsminister Tonje Brenna på vei for å møte pressen etter et tidligere møte med partene i lærerstreiken. Fra venstre: Helle Nyhus i Lektorlaget, Tonje Brenna, Mette Walker i Skolenes landsforbund, Steffen Handal i Utdanningsforbundet og Tor Arne Gangsø i arbeidsgiverorganisasjonen KS (med blå ryggsekk). Foto: HELGE MIKALSEN / VG

Går mot tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

Partene i lærerstreiken er kalt inn til Regjeringen. Tirsdag kveld skriver NRK at de erfarer at det er bestemt at det blir tvungen lønnsnemnd.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Utdanningsforbundet bekrefter til VG at de er kalt inn av regjeringen.

De regner med at deres leder Steffen Handal er kalt inn for å få beskjed om at regjeringen har grepet inn med tvungen lønnsnemnd, som betyr at streiken kan være slutt111 dager etter at den startet 7.juni.

Også streikende Skolenes landsforbund svarer i retning av at det blir lønnsnemnd.

– Det ser slik ut, ja, skriver forbundet i en sms til VG.

I følge VGs opplysninger er de streikende tre lærerorganisasjonene og arbeidsgiversiden i KS innkalt til møte i Arbeidsdepartementet klokken 18.45.

Arbeidsdepartementet skriver i en pressemelding at arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har kalt inn Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag, Skolens landsforbund og KS i forbindelse med lærerstreiken, og er tilgjengelig for pressen klokken 19.00.

Uro for psykisk helse

Lærere har streiken siden sommerferien og flere tusen har blitt tatt ut i streik.

De gikk til streik fordi de mener de har vært lønnstapere over flere år. KS som forhandler som arbeidsgiver mener de ikke kan gi lærerne mer uten å ta fra noen andre.

Det er arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) som formelt avgjør om konsekvensene av streiken er så alvorlige at den kan avbrytes med tvungen lønnsnemnd, men Kunnskapsdepartementet har ansvar for å følge utviklingen og informere arbeidsdepartementet.

Flere har tatt til orde for at regjeringen må gripe inn i streiken med såkalt tvungen lønnsnemnd.

For å kunne avslutte en streik med tvungen lønnsnemnd, må det være fare for liv og helse eller andre tungtveiende samfunnsmessige årsaker til at en streik bør avsluttes.

Har kartlagt

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse har tidligere krevd at lærerstreiken avblåses på grunn av stadig større risiko for psykisk uhelse for elever som er dobbelt rammet av pandemiskole og lærerstreik.

VG har tidligere skrevet om at Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren har iverksatt løpende undersøkelser av hvilke følger lærerstreiken har fått.

Helsedirektoratet har også fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å kartlegge om det har skjedd endringer i skoleelevers pågang til helsetjenesten mens streiken har pågått.