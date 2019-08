MARKANT: Frank Sve er leder i Møre og Romsdal Frp, og har markert seg som en av bompenge-opprørerne i partiets landsstyre. Her er han på vei inn på det såkalte bompenge-krisemøtet i Frp-landsstyret i Tostrupgården i juni. Foto: Frode Hansen, VG

Frustrerte Frp-fylkesledere raser mot Venstre: – De driver gjøn med oss

Den store bompenge-spliden i regjeringen skaper frustrasjon hos flere Frp-fylkesledere. De mener det er helt uaktuelt at Frp skal ut, men at regjeringen klarer seg godt uten Venstre.

Statsminister Erna Solberg og partilederne i regjeringen avlyser sine turer og samles i Oslo fredag i et forsøk på å løse bomkrisen i regjeringen.

Venstre har fremmet en ny skisse som slaktes i Frp:

Fremskrittspartiets fylkesleder i Troms og Finnmark, Odd Eilert Persen, er en av dem som er lei av å vente på en avklaring.

Men Persen ser ingen grunn til å nærme seg regjeringspartner Venstres nye skisse.

– Dette er Venstres problem. Vi har levert og er ferdig forhandlet. Er ikke dette godt nok for Venstre, så får de forlate regjeringen, sier Persen til VG.

PÅ STAND MED MAX: Fylkesleder i Troms og Finnmark Fremskrittsparti, Odd Eilert «Selvaste» Persen, tok med seg sønnen Max (1) på Frp-stand i Alta i lokalvalgkampen. Foto: Privat

– Utelukker du at ditt eget parti, Frp forlater regjeringen?

– Vi bør sitte videre. Det er ingen grunn til at Fremskrittspartiet skal forlate regjeringen. Regjeringen vil fungere fint uten Venstre. Det er ikke ideelt å avvikle en flertallsregjering, men det har slett ikke vært uproblematisk med Venstre som regjeringspartner heller, svarer fylkeslederen i nord.

Flere av fylkeslederne i Frp VG har vært i kontakt med, gir uttrykk for at de gjerne hadde sett at Grande og Venstre forsvant ut av regjeringskollegiet.

En viktig del av årsaken er at de i Frp skal ha oppfattet at skissen til løsning som ble sagt ja til sist søndag, var noe alle de fire partilederne hadde stilt seg positive til.

Frank Sve, som leder partiets største fylkeslag i Møre og Romsdal, er også en av de mest ihuga bompenge-motstanderne i landsstyret.

Han er forbannet på Venstres opptreden de siste dagene. Onsdag laget partiets stortingsgruppe en egen «mot-skisse» med fire krav som skal ha blitt overlevert til Erna Solberg samme kveld, ifølge Aftenposten.

Føler seg ført bak lyset av Venstre

– Venstres opptreden er ikke bare litt fantastisk, den er helt fantastisk. Venstre oppfører seg nå som om hele partiet har vært på ferie på Svalbard i to måneder uten mobildekning i sommer.

– Vi som fylkesledere i Frp, og som behandlet denne skissen til løsning fra alle de fire regjeringspartiene, føler oss ført bak lyset av Venstre. De driver gjøn med oss, tordner Frank Sve.

PROVOSERER FRP-ERE: Trine Skei Grande fotografert etter et møte mot matsvinn i Halden rådhus onsdag kveld. Foto: Trond Solberg, VG

Han mener det er helt fair å være uenig i løsningen som forelå i skissen. Men han så ingen tegn fra Venstre til denne uenigheten før Frps landsstyre raskt sa ja til skissen søndag.

– Vi kan ikke drive politikk på en slik måte. Jeg mener Venstre har sabotert prosessen, sier Frank Sve.

– Hvor aktuelt er det at Frp går ut av regjering, slik noen kommentatorer antyder?

– Hvorfor skal vi gå? Det er ikke vi som har rotet dette til. Jeg oppfatter at det er Venstre som har levert inn den «beste» søknaden om å forlate regjeringen, sier Sve.

Han mener uansett at det haster med å få en avklaring.

– Den skulle ha kommet for lengst, sier Sve til VG.

Frp-fylkesleder Christian Eikeland i Agder mener statsminister og høyreleder Erna Solberg har et ansvar for å få en slutt på Høyres somling.

– Forhandlingene er over for Frps del. Nå må Erna snart få en avklaring på Venstres somling, skriver Eikeland i en sms til VG.

SVARER SVE: Sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Guri Melby ble fredag utpekt til å svare på påstandene fra Frank Sve i Frp. Her er hun avbildet etter gruppemøtet i Venstre på Thon konferansesenter i Oslo onsdag. Foto: Ola Vatn / VG

– Skissen er et steg i riktig setning. Ingen jubel, men et steg i riktig retning, skriver Eikeland og viser til løsningen som Frp-landsstyret gikk inn for sist søndag.

Mener det påvirker lokalvalget

Fylkesleder Johan Aas i Innlandet (Oppland/Hedmark) er mer bekymret for hvordan bompengestriden påvirker lokalvalgkampen.

– Jeg tror folk er møkklei hele bompengestriden i regjeringen. Likevel er det synd at dette er blitt så dominerende. Dette er jo tross alt en kommunevalgkamp. Vi får stå på lokalt for å få andre saker på agendaen, sier Johan Aas til VG.

– Vi venter også utålmodig på en løsning. Frp har gått inn for en løsning. Nå er det andre som må bidra. Venstre må slutte å vingle, og bestemme seg for hva de vil, oppfordrer Aas.

Fylkesleder i Rogaland Bente Thorsen mener at den lange bompengestriden i regjeringen skaper frustrasjon blant velgerne.

Forventer snarlig avklaring

– Jeg synes vi har vært veldig tålmodige nok nå, og vi forventer en snarlig avklaring. Det har tatt utrolig lang tid og jeg ser at det skaper frustrasjon blant velgerne. Det påvirker også de som ønsker å forhåndsstemme, sier Thorsen til VG.

– Utover det har jeg stor tillit til at de som er satt til å løse dette håndterer dette godt, legger hun til.

Leder i det store fylkeslaget Vestland Frp, Gustav Bahus, er fåmælt om regjeringsstriden fredag morgen.

– Jeg vil ikke kommentere dette i detalj, men det er snart på tide med en avklaring, sier Bahus til VG.

Grande: Ingen kommentar

VG har flere ganger de siste dagene spurt Venstre-leder Trine Skei Grande om hun har gitt positive signaler til den skissen til løsning som Frp oppfatter var noe alle de fire partilederne hadde støttet.

Senest i Halden onsdag kveld – før Grande dro til statsministerboligen og orienterte Erna om Venstres nye motskisse, spurte VG henne:

– Kan du ha gitt signaler om at skissen til løsning som ble sendt ut før søndag var godtagbar, ettersom denne skissen ble sendt til regjeringspartiene?

– Jeg vil ikke kommentere den interne prosessen. Den får noen ta med i sine memoarer, svarte Grande.

– Fortsatt løsningsorientert

Mens Venstre-lederen høyst sannsynlig er opptatt i samtaler fredag, er det sentralstyremedlem Guri Melby som får i oppdrag å svare på Frank Sves Venstre-kritikk.

– Nå har riktignok Frp sagt at de ikke ønsker å forhandle mer. Men både våre mobiltelefoner og kontorer er åpne for å ha gode samtaler videre med Frp og de andre regjeringspartiene. Venstre vil finne løsninger, forsikrer Melby.

– Vi ønsker å få en enighet, men da er regjeringen avhengig av at også Frp som et regjeringsparti bidrar til løsning. Ingen er tjent med at landet blir kastet ut i en regjeringskrise, legger hun til.

Hun svarer slik på Frank Sves påstand om at det fremstår som om Venstre har vært på Svalbard uten mobildekning i hele sommer.

– Venstrepolitikere har et stort hjerte for Svalbard, og er ofte på besøk der. Vi kan derfor avkrefte at Svalbard mangler mobildekning.

– Uaktuelt med Venstre-exit

Venstres stortingsrepresentant, Abid Raja, avviser det som helt uaktuelt at det blir Venstre som forlater regjeringen.

– Det betyr at vi må snakke sammen mellom alle partiene og finne gode løsninger som vi kan stå sammen om. For Venstre er miljø, kollektiv og rassikring hovedsaker, og vi jobber alltid for å få til enda bedre politikk på de sakene vi brenner for, sier Raja til VG.

Han peker i stedet på hovedkravene partiet må ha gjennomslag for i bompenge-feiden med Frp.

– Vi er virkelig innstilt på å finne løsninger, men vi kan ikke godta å bli med på en løsning som kan gi mer biltrafikk i byene. Vi vil selvsagt bidra til å redusere bompengeutgiftene i distriktene, men ikke på de premissene som ligger i skissen Frp vil ha støtte for, sier Raja.

Publisert: 23.08.19 kl. 13:18 Oppdatert: 23.08.19 kl. 13:37