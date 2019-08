DØDSFALL: Politiets teknikere gjør undersøkelser rundt eiendommen hvor den døde ble funnet. Foto: Geir Olsen

Retten om siktede etter dødsfallet på Vinstra: Fare for nye lovbrudd

Mannen som er siktet etter et mistenkelig dødsfallet på Vinstra forrige uke, er flere ganger tidligere domfelt. Retten mener det er fare for nye lovbrudd.

Én mann er siktet for kroppsskade med døden til følge, etter at en mann i 60-årene ble funnet død på Vinstra 15. august.

Påtalemyndigheten har vist til at siktede i slutten av 2017 ble dømt for kroppskrenkelse og i mars 2018 dømt for kroppsskade:

«I begge dommene fremgår at siktedes voldshandlinger skjedde uten foranledning og begått i ruspåvirket tilstand. De samme omstendigheter gjør seg gjeldende i denne saken», står det.

Dermed mener retten at varetektsfengslingen er påkrevd for å unngå at siktede begår nye alvorlige voldshandlinger.

les også Politiet om Vinstra-dødsfallet: – Fikk melding om blodig mann som banket på dører

Vitne: Skal ha vært i slåsskamp

Da politiet pågrep siktede var han blodig, og et vitne skal ha forklart til politiet at siktede skal ha sagt til henne at han hadde vært i en slåsskamp.

Politiadvokat Lars Rune Ringvik ønsker ikke å kommentere dette nærmere.

Siktede er ennå ikke avhørt. Politiadvokat Lars Rune Ringvik sier dette hovedsakelig er fordi siktede ikke selv har ønsket å forklare seg. Etter pågripelsen var han beruset og kunne derfor ikke avhøres.

– Vi håper vi får avhørt han snart, kanskje i morgen eller i overmorgen, sier Ringvik til VG.

Mannens forsvarer Kåre Lund sier hans klient enda ikke har bestemt om han vil la seg avhøre. Han har heller ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

– Kan det bli aktuelt å utvide siktelsen?

– Det er for tidlig å si noe om det, men siktelsen er foreløpig, sier politiadvokat Ringvik.

Politiet ønsker at det blir foretatt en judisiell observasjon av siktede. Siktede har ikke tatt stilling til om han samtykker.

les også Mann i 60-årene funnet død: – Siktede var dekket av blod

I kjennelsen står det videre at det ikke var noen vitner til selve hendelsen. Politiet pågrep først to personer, men sjekket senere en av mennene ut av saken.

– Hva er årsaken til at dere først pågrep to personer?

– Det var kaotisk den første stunden. Det var kanskje opplysninger om at det hadde vært tre personer til stede, sier Ringvik.

Publisert: 20.08.19 kl. 21:04

