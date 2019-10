ALVORLIG: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener NAV-skandalen åpenbart er tema for en sak i kontroll- og konstitusjonskomitéen på Stortinget. Foto: Frode Hansen, VG

Vedum: NAV-skandalen hører hjemme i kontrollkomitéen

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener NAV-skandalen må behandles av Stortingets kontrollkomité. Både Ap og SV mener det kan bli neste skritt etter redegjørelsen fra statsråden i Stortinget.

– Denne saken er så omfattende, og den rammer så mange så alvorlig, at jeg tror også regjeringspartiene vil se seg tjent med at den behandles i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Den hører hjemme der, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Kontrollkomiteen holder løpende oppsyn med regjeringen og forvaltningen, og kan på eget initiativ granske saker og innkalle til åpne kontrollhøringer.

For at en behandling i denne komiteen skal finne sted, er det tilstrekkelig at en tredjedel av komitémedlemmene gå inn for behandling. Men hverken Ap eller SV er like klare som Sp ennå på om saken bør underlegges behandling i kontrollkomitéen.

De tre partiene utgjør den nødvendige tredjedelen for at en behandling finner sted.

STRAMMET INN: Anniken Hauglie skal i første omgang redegjøre for Stortinget, i neste uke. Bildet er tatt i 2017 i forbindelse med regjeringen og NAVs innstramming i regelverket for mottak av arbeidsavklaringspenger. Foto: Annemor Larsen / VG

– Bør vurdere sin stilling

– Det er godt mulig, men statsrådens redegjørelse må behandles i arbeidskomiteen. Så er kontrollkomiteen også aktuelt, skriver Rigmor Aasrud i en sms til VG.

Miljøpartiet De Grønnes sosialpolitiske talsperson Farid Shariati sier til VG at han forventer at Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie tar ansvar etter NAV-saken.

– Hun bør vurdere sin stilling. Dette bør være selvsagt for Hauglie å forstå. NAV-saken er en skandale og total systemsvikt, sier han.

– En unnskyldning fra statsråden er ikke tilstrekkelig, og viser til en total ubalanse i både maktforhold og ansvarstakelse. Dersom en person blir tatt i å jukse med trygd, vil det ikke være tilstrekkelig å «be om unnskyldning». Vi bør ha enda større forventninger til en statsråd og andre høyt profilerte offentlige personer i Norge.

Feil lovanvendelse Hovedregelen i trygdeloven er at man må oppholde seg i Norge for å få rett til arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger og pleiepenger. Likevel kan utenlandsopphold godkjennes i enkelte tilfeller.

I 2012 ble EØS sin trygdeforordning iverksatt i Norge. Denne kan gi medlemmer av folketrygden adgang til å beholde visse trygdeytelser også ved opphold i EU/EØS-land hvis man fyller vilkårene for å få disse ytelsene.

NAV har praktisert at man som hovedregel må oppholde seg i Norge for å motta ytelser som AAP, sykepenger og pleiepenger.

I 2017 begynte trygderetten å avsi kjennelser hvor det ble lagt til grunn at EØS-regelverket gir rett til AAP, syke- og pleiepenger ved midlertidige opphold i andre EU og EØS-land som for eksempel Spania.

NAV har på bakgrunn av trygderettens kjennelser gått i gjennom sin praksis, og har konkludert med at denne har vært feilaktig. NAV endrer nå sin praksis etter denne gjennomgangen - i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet. (Kilder: NAV , VG, Aftenposten.)

Ved mistanke om kritikkverdige forhold, feil eller forsømmelser i regjeringen eller forvaltningen, kan kontroll- og konstitusjonskomiteen opprette en kontrollsak.

SV-leder Audun Lysbakken var ute allerede mandag og uttalte at NAV-saken «luktet kontrollkomité» lang vei.

Han synes ikke duften av kontroll er blitt mindre det siste døgnet.

– Ja, det er det naturlige neste steg etter redegjørelsen. Vi skal høre statsrådens redegjørelse før en slik beslutning tas, men alt tyder på at denne saken er så stor og alvorlig at den hører hjemme i kontrollkomitéen, istemmer Lysbakken.

HØRING: Svein Harberg (H) (til venstre) er nestleder i Stortingets kontrollkomité. Bildet er fra en høring om NH90-helikoptrene i Stortinget tidligere i år. Til høyre: Nils Bjørke (Sp) og Hans Fredrik Grøvan (KrF). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Sp-leder Vedum synes det virker som om statsråd Anniken Hauglie (H) i Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har brukt unødvendig lang tid på å stoppe praksisen med anmeldelse, krav om tilbakebetaling og straff av mottakere av trygdeytelser som har reist i EU og EØS-land.

– Det som er virkelig ille i denne saken er de mange enkeltmenneskene som er rammet. Og ingen har vel ennå oversikt over hvor mange som er rammet av feiltolkingen av regelverket - og er ilagt uriktig straff, sier Vedum til VG.

Han mener saken er en illustrasjon på hvor lite et menneske kan bli opp mot et stort system, som det NAV er.

Høyre utelukker ikke behandling

– Samfunnet må ha kontroll på trygdeytelser, men må aldri glemme mennesket oppi dette, sier Vedum. Han mener det er viktigere enn noengang at departement og NAV nå viser seg ydmyke overfor de mange som er rammet av feiltolkingen av regelverket.

Høyre-representant i kontrollkomitéen Svein Harberg, utelukker på ingen måte kontroll-behandling.

– Det er ikke unaturlig med en behandling i kontrollkomitéen. Nå skal det i første omgang komme en redegjørelse fra statsråden som fagkomitéen (arbeids- og sosial) skal forholde seg til. Men i denne saken synes det å være noen ting som gjør at det ikke er unaturlig med en kontrollkomité-behandling, sier Harberg til VG.

Publisert: 29.10.19 kl. 15:25 Oppdatert: 29.10.19 kl. 15:37







