TROMSØ: Vinteren har kommet for fullt fredag morgen.

Snøkaos i Nord-Norge - nå er vinteren på vei til resten av landet

I det kalenderen har gått fra oktober til november kan vi konkludere med at vinteren er i ferd med å ta over for fargerikt høstløv og plussgrader.

Flere steder har folk allerede vært nødt til å finne frem ullundertøy og snøskuffa. I Nord-Norge er vinteren allerede i gang for fullt. I Finnmark har det fredag blitt registrert 48 cm snø på det høyeste. Bare det siste døgnet har det falt 16 cm snø i Tromsø, som fredag morgen var dekket av 37 hvite cm.

Det kraftige snøfallet førte fredag morgen til kø og store utfordringer i morgentrafikken. Også flytrafikken ble forsinket etter at en snøryddemaskin sviktet, skriver iTromsø.

– Det er full vinter i Nord-Norge, og denne snøen blir liggende. Det er ingen vår i sikte. Temperaturene er lave og det vil de fortsette å være, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt.

NVE advarer nå om at det ustabile snødekket gjør det lett å utløse skred i Nord-Norge.

– Selv om snøskredvarslingen ikke startet sin daglige operative varsling før om en måned, ber vi folk om å være forsiktig til fjells i nord. Det finnes vedvarende svake lag i snødekket som gjør at det er lett å løse ut skred, står det på varsom.no.

Kulden setter inn på Vestlandet

I helgen blir været snudd på hodet. For mens Vestlandet, Midt-Norge og deler av Nord-Norge kan vente seg lange perioder med sol, blir det grått, og kanskje litt vått, på Sør- og Østlandet.

Meteorolog Geir Ottar Fagerlid holder til i Bergen, og er dermed blant værvinnerne i helgen.

– Været er snudd på hodet. Det er godt å bytte litt på nedbøren, så dette er helt topp, sier han og legger til at været blir best mellom Bergen og Bodø.

Det er nå flere lavtrykk på vei, og ifølge meteorologen ser det ut til å bli en relativt tørr start på den første vintermåneden.

Både Midt-Norge og Vestlandet har lite nedbør i sikte. Samtidig som temperaturene vil falle, vil det være tørt i opptil en uke fremover. På kysten vil temperaturen ligge på rundt null grader, men også her blir det minusgrader på nattetid. I indre strøk ser det ut til å bli enda kaldere.

– Her kommer vinteren og kulden begynner nå for alvor å sette inn, sier meteorolog Fagerlid.

TRØBBEL: Fire biler kjørte av veien på E18 i Askim på grunn av glatte veier fredag morgen. Foto: Freddie Larsen

Mest nedbør i Øst

Østlandet kan man værmessig dele ved Mjøsa i helgen.

Nord for Mjøsa blir det til dels likt vær som på Vestlandet, med kaldt og tørt vintervær. Sør for Mjøsa er det derimot ventet mye nedbør og lavt skydekke.

– Spesielt i Agder og i Telemark kan det bli mye. Det er vanskelig å sette en snøgrense og slå fast om det kommer som regn eller snø, men jeg tror i hvert fall at en del av det kommer som snø, sier meteorologen.

Fredag morgen var det tett tåke i Østfold, og dette skapte trøbbel i trafikken da tåken frøs til is over saltet på asfalten. På E18 i Askim kjørte fire biler i grøften på grunn av glatt veibane. Ingen personer ble skadet, opplyser politiet.

– Det kan se ut til at tåken kommer tilbake i natt på Østlandet, og man skal være forsiktig i trafikken. Den verste tåkeproblematikken vil være borte ut på lørdagen. Da øker vinden på og luften blir tørrere, sier meteorologen.

Ifølge Fagerlig vil helgen på kysten mot Skagerrak trolig preget av regn og sludd. I Oslo blir det mest nedbør søndag og mandag.

– Her er det snakk om ganske små mengder, men det kan falle noen få centimeter med snø, sier meteorologen og legger til at temperaturen vil falle på hele Østlandet neste uke.

Publisert: 01.11.19 kl. 11:30







