LETEAKSJON: Den ni år gamle gutten kom ikke hjem fra skolen fredag, men kom til rette i god behold lørdag morgen. Foto: Frank H. Evensen

Ni år gammel gutt var savnet i Oslo – har kommet til rette

En ni år gammel gutt var meldt savnet etter at han ikke kom hjem fra skolen fredag ettermiddag. Lørdag morgen bekrefter politiet at gutten er kommet til rette.

Gutten ble sist sett klokken 14, fredag men ble først meldt savnet av foreldrene nesten tolv timer senere.

– Vi ble akkurat varslet. Det har gått veldig lang tid fra han ble borte til vi ble varslet, uten at vi har noen forklaring på hvorfor, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB klokken 01.40.

Klokken 09.35 lørdag melder politiet at gutten er kommet til rette og i god behold. Søket er dermed avsluttet.

Politiet sier til VG at gutten overnattet hos en kompis, og at de er veldig glade for at gutten har kommet til rette.

Like etter 08.30 lørdag morgen meldte politiet på Twitter at gutten fortsatt ikke var funnet.

BEKYMRET: Politiet sa lørfag de ikke mistenkte noe kriminelt. Foto: Frank H. Evensen

Dette skal være første gang han gutten ikke kom hjem til avtalt tid, og en av hypotesene var at gutten ved et uhell kunne ha blitt låst inne på skolen eller på Veitvet senter, men søk i begge bygningene viste at gutten ikke befant seg der.

Søket ble derfor utvidet. Politiet lette lørdag morgen etter gutten med patruljer, helikopter og hundepatruljer. I tillegg deltok mellom 20 og 30 frivillige fra Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Røde Kors i søket.

– Det er ingen grunn til å mistenke noe kriminelt, men vi er bekymret, sa operasjonslederen til NTB.

