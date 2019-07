VED KAI: Freedom of the Seas ved Akershuskaien i Oslo. Foto: Jan Petter Lynau

Lite barn falt i døden fra norsk cruiseskip

Et halvannet år gammelt barn falt til sin død fra det norske cruiseskipet Freedom of the Seas i Karibia.

Oppdatert nå nettopp







Den amerikanske jenta skal ha blitt holdt av bestefaren da hun falt ut et vindu på 11. dekk og ned i kaien i San Juan på Puerto Rico søndag ettermiddag lokal tid.

– En av bestefedrene, som antagelig lekte med jenta, løftet henne ut av vinduet og mistet grepet, sier sikkerhetsminister Elmer Román til Primera Hora.

Hele barnets familie, med besteforeldre på begge sider, foreldre og en yngre bror var med på cruiset med det norske rederiet Royal Caribbean Cruises.

– Ulykken er veldig alvorlig, veldig beklagelig og tragisk, sier Román.

les også Kvinne falt over bord fra cruiseskip - døde

En talsperson for rederiet sier til amerikanske People:

– Vi er dypt berørt av gårsdagens tragiske hendelse og vil uttrykke vår medfølelse overfor familien. Vi vil bistå dem med hva de enn måtte trenge, sier talspersonen.

Familien skal være fra delstaten Indiana i USA.

Lokale myndigheter etterforsker dødsfallet, som skjedde da skipet lå i havn.

RCL Cruises Ltd. er verdens nest største cruiserederi, med de norske brødrene Arne og Gjert Wilhelmsen og deres familier som storeiere.

MS Freedom of the Seas går i cruisefart i Karibia. Skipet tar 3600 passasjerer og har en besetning på 1400.

Publisert: 08.07.19 kl. 18:20 Oppdatert: 08.07.19 kl. 18:45