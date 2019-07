KRITISK: Sp-topp Kjersti Toppe ber helseministeren om en redegjørelse for luftambulansekrisen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Senterpartiet: Babcock bør betale for ambulanseflykrisen

Krisetiltak under operatørbyttet i luftambulansetjenesten kan koste mer enn 15 millioner. Staten bør sende hele regningen til Babcock, mener Senterpartiet.

Mindre enn 10 minutter siden







1. juli tok Babcock SAA over driften av ambulansefly i Norge. Luftambulansetjenesten har anslått at krisetiltak mens Babcock gjennomfører pilottrening kan koste 15 millioner kroner. Dette var før leie av ekstra fly og et militært helikopter, ble forlenget.

Nå ber Senterpartiet om en full redegjørelse fra helseminister Bent Høie (H), og mener den nye operatøren bør ta ekstrakostnadene, ikke skattebetalerne.

– Vi subsidierer Babcock for at de skal klare å innfri kontrakten, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

les også Flyambulansekrisen kan koste over 15 millioner – usikkert hvem som må betale

– Skandale

Babcock vant i 2018 anbudet om å drifte luftambulansetilbudet i Norge, etter 25 år med Lufttransport AS. I fjor sommer førte usikkerhet rundt overtagelsen til en beredskapskrise. Babcocks tilbud var 47 millioner billigere i året enn Lufttransports. Toppe frykter at krisetiltakene kan bli enda dyrere enn tilbudet som tapte.

– De som vant anbudet må ta regningen. Hele anbudet er en skandale hvis det blir både dyrere for det offentlige og svekket beredskap.

les også Forlenger kriseplan for ambulansefly

Toppe mener Babcock bør betale for ekstratiltak etter operatørbyttet 1. juli, men understreker at det aller viktigste er å sikre god beredskap.

– Det har vært kjent i et år at de skulle ta over 1. juli. Dette er nok et argument for at anbud ikke egner seg i denne tjenesten. Tenk om det skal bli sånn hvert femte år? Det er å sette liv og helse i spill. Situasjonen viser og at helseforetakets anbudsprosess har vært en skandale fra starten av.

Senterpartiet ber Helse- og omsorgsdepartementet om en full redegjørelse av:

Situasjonen i luftambulansetjenesten

Totale ekstrakostnader operatørbyttet har medført, både 2018 og 2019

Hvem som skal belastes for ekstrakostnadene

Hvordan beredskapen skal sikres i ukene og månedene fremover

Hvor lenge helseminister mener at man må forvente og akseptere svekket beredskap

Hvilke konsekvenser situasjonen får for kontrakten med Babcock

Hvilke konsekvenser svekket beredskap får og har fått for helsetjenesten, slik som bemanning i akuttmottak, bilambulansetjeneste og helseberedskapen i kommunene

Hva konsekvensene er for pasientene

NY PÅ FLY: Babcock tok 1. juli over driften av norske ambulansefly etter Lufttransport. Foto: John Trygve Tollefsen / NTB scanpix

Babcock: – Foreslo gradvis overgang

– Vi tenker at det er ryddigst at vi tar et eventuelt spørsmål om dekning av kostnader direkte med myndighetene, dersom det kommer en forespørsel om det, sier Roger Solheim, mediekontakt i Babcock.

Han påpeker at operatørbyttet innebærer trening fordi Babcock garanterte alle pilotene i Lufttransport jobb hos dem.

– Det var noe vi oppfattet var viktig for pilotene og fra politisk hold, men det skapte samtidig noen utfordringer. Kontrakten vår med myndighetene ga oss nemlig ikke tilgang til å gjennomføre obligatorisk trening med de 91 pilotene før overtagelsen, sier Solheim.

les også Forsvaret etablerer midlertidig ambulansehelikopterbase

Pilotene har gjennomgått grunntrening, men må gjennom obligatorisk opplæring fra 1. juli.

– Vi foreslo da en gradvis overgang, men dette fikk vi dessverre ikke tidligere operatør eller pilotene med på.

– Hvorfor var ikke ekstrakostnader ved operatørbytte en del av anbudet?

– Det spørsmålet må du stille til Luftambulansetjenesten. Hvis Babcock hadde ansatt piloter fra andre selskap, hadde de vært ferdig trent og klare til å overta 1. juli, men løsningen vi valgte var den beste for alle parter om vi ser bort fra utfordringene rundt selve overgangen.

Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten, svarer på spørsmålet i en SMS:

– Som tidligere forklart har vi fokus på å sikre beredskapen. Kostnader knyttet til ekstra tiltak og innleid beredskap må vi fordele når beredskapen har normalisert seg. Vi følger opp våre operatører og våre kontrakter tett, men vi hverken vil eller kan drive saksbehandling eller kontraktsoppfølging i mediene.

Publisert: 12.07.19 kl. 17:21