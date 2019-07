Mann siktet for kjøp av direktesendte overgrep mot barn

En mann fra Troms er siktet for å ha bestilt direktesending av seksuelle overgrep mot barn på Filippinene.

Mannen er siktet for en rekke tilfeller av seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Troms politidistrikt opplyser i en pressemelding at politiet mistenker at mannen skal ha betalt personer på Filippinene for å utføre ulike overgrep som er blitt direkteoverført til den siktede.

Den siktede ble pågrepet i februar i fjor, og var varetektsfengslet frem til april i år. Mannen er nå siktet for fire brudd på straffeloven, for å ha medvirket til at noen har hatt seksuell omgang med barn under 14 år.

Kripos har bistått med etterforskningen og koordinert filippinsk politi. Forrige uke aksjonerte filippinske myndigheter mot en adresse der de mener overgrepene skal ha skjedd. Minst ett barn ble reddet ut og to personer ble pågrepet, mistenkt for å være tilknyttet til saken.

08.07.19