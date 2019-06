DYKKING: Brannvesenet i Moss har siden 2011 trent på organisering, ledelse og gjennomføring av redningsfridykking. Foto: Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB)

Frykter liv kan gå tapt etter dykkestopp: – Frustrerende

Brannvesenet i Moss må stanse alt redningsarbeid under vann etter pålegg fra Arbeidstilsynet. De nærmeste redningsdykkerne er minst 20 minutter unna.

Det sier brannsjef Rune Larsen ved Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) til VG.

Arbeidstilsynet mener arbeid under vann uten dykkerutstyr kan innebære høy risiko for brannmannskapet. Brannvesenet i Moss ble derfor pålagt til å stanse alle øvelser og redningsarbeid under vann fra mai.

– Jeg må innrømme at det er litt frustrerende. Dersom vi blir stående i en drukningsulykke, har vi kun muligheten til å hjelpe dem som ligger på overflaten, sier brannsjefen.

I 2018 døde 102 personer av drukning, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

Brannsjef Rune Larsen ved Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB). Foto: Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB)

Brannvesenet i Moss har siden 2011 trent på organisering, ledelse og gjennomføring av redningsfridykking.

– Vi valgte sammen med Norges dykkeforbund å utarbeide et konsept som går på organisering av drukningsulykker. Det ligger mye øvelser og trening bak dette, forteller han.

Men dersom det skulle oppstå en ulykke, må redningsdykkere fra Oslo eller Fredrikstad komme seg til ulykkesstedet. På det raskeste kan redningsdykkerne komme seg frem til ulykkesstedet på 20 minutter, ifølge brannsjefen.

Det krever vanligvis spesiell kompetanse for å kunne drive med redningsarbeid under vann.

– Om du er mer enn fem minutter under vann, vil du ha stor sannsynlighet for hjerneskade. Tidsaspektet er viktig for å overleve. Det er det vi prøver å jobbe med, også når det gjelder dykking, forteller han.

Klagd på vedtaket

Brannvesenet i Mosseregionen har ikke registrert noen alvorlige uhell eller dødsfall på mannskap under trening og hendelser siden oppstarten. Nå har de klaget på vedtaket.

– Vi mener Arbeidstilsynet har stoppet denne tjenesten uten tilstrekkelig kunnskap på måten vi driver med dette på, sier Larsen, og legger til:

– Risikoen for våre fridykkere kan styres og er håndterbar under vann, som i så mange andre krevende situasjoner våre mannskaper jobber under.

NØDETATENE: Brannmannskapet i MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgaver i Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby med til sammen over 80.000 innbyggere. Foto: Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB)

Brannmannskapet i MIB har ansvaret for brann- og redningsoppgaver i Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby med til sammen over 80.000 innbyggere.

Nødvendig tiltak

Borghild Lekve, regionsdirektør i Arbeidstilsynet Vestlandet med nasjonalt ansvar for dykking, skriver i en SMS til VG:

– Dykking er et av de mest risikoutsatte yrkene noen kan ha. Derfor er det helt nødvendig at virksomheter som driver profesjonelt med redningsdykking planlegger sitt arbeid ut fra gjeldende regelverk, sier Lekve.

Hun legger til at det er viktig med trygge arbeidsforhold - selv for de som driver med livreddende arbeid.

– Men, vi understreker at i en akutt situasjon der det handler om å redde liv, ville Arbeidstilsynet aldri valgt å stanse dette arbeidet.

Brannsjefen legger til at hvis Arbeidstilsynet stopper dem etter klagen, vil de naturligvis følge vedtaket.

– Men vi ber om å få lov til å kunne dokumentere vår side av saken. Vi ønsker bare å gjøre det beste for innbyggerne våre.

