Fant fem valper forlatt i bur i veikanten

Politiet ble tirsdag varslet etter at et lite transportbur med fem valper ble funnet forlatt i veikanten i Vanse på Lista.





Oppdatert nå nettopp







Elaine Michelle Pedersen Egeland (23) har tatt vare på hundene, som naboen hennes fant etter en tur på butikken.

– Han hadde vært borte mindre enn en halvtime da han kom over buret, som var stripset igjen. Alt som lå inni, var litt fôr og en håndskrevet lapp, sier Elaine.

På lappen sto det:

«Far ettersøks hund. Mor rådyr- og hjortjakt. Mor er fra Vestlandet og jakter bra. Født 16. mai.»

FORLATT: Fem valper var hensatt i et lite transportbur I Vanse ved Farsund i Vest-Agder i går. Foto: Privat

BESKJED: Lappen forteller at jakthund-valpene som trolig er av blandingsrase, ble født 16. mai. Foto: Privat

Elaine kom tilfeldig gående forbi etter at naboen fant buret.

– Valpene virket livredde og stresset, de fant ikke roen. Så små hunder skal jo egentlig være hos moren, sier Vanse-kvinnen.

Hun tok de syv uker gamle valpene hjem og ga dem vann og mat. Sønnen Markus Chrisander (6) lekte med hundene i ettermiddag.

Elaine beholder valpene inntil Dyrebeskyttelsen i Mandal kan finne nye hjem til dem. Dyrlegen kommer i morgen tidlig for å gi dem en helsesjekk.

– Det er ikke humant

– Hva tenker du om at noen etterlater dem slik?

– Jeg synes det er kvalmt. Det er ikke humant. Hvis eieren ikke klarer å ta seg av dem, kunne vedkommende kontaktet Dyrebeskyttelsen, sier Elaine Michelle Pedersen Egeland.

KOSER: Elaines sønn Markus Chrisander (6) lekte med valpene i går. Foto: Privat

Politiet ble varslet i 14-tiden tirsdag.

– Vi har ikke opprettet sak ennå, det blir opp til vakthavende jurist i morgen, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Linn Andresen.

Dyrebeskyttelsen tror eieren ønsket at valpene skulle bli funnet.

– Men det er jo et overgrep og brudd på dyrevernloven, å hensette hundene i hjelpeløs tilstand, sier leder for Dyrebeskyttelsen i Mandal, Anne-Lise Skoie Risøen.

SOVER: Tett i klynge sover valpene, etter å ha fått mat og vann. Foto: Privat

Hun tror eieren ville handlet annerledes, om formålet var å plage hundene.

Samtidig mener Risøen at vedkommende ikke kunne være sikker på at valpene raskt ville komme ut av det trange buret og synes det er meget kritikkverdig at de var etterlatt uten vått eller tørt.

Klikk for å aktivere kartet

Facebook-posten der Dyrebeskyttelsen i Mandal forteller om valpefunnet, har 80 000 visninger og mer enn 1000 delinger etter noen timer.

Reaksjonene er sterke i kommentarfeltet:

«Detta e sååå sjuuukt og kaldt at e blir heilt kvalm!! Etterlate uskyldige dyr på detta viset er heilt vanvittig!! Håper sååå detta menneske blir funnet og får ein straff i fengsel og mister ALL rett til å ha dyr», skriver en av innsenderne.

Publisert: 02.07.19 kl. 20:27 Oppdatert: 02.07.19 kl. 20:52