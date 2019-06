STORT OPPMØTE: Flere hundre mennesker møtte opp i Tordenskioldparken for å vise sin støtte for Abassi-familien. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Stor støttemarkering for Abassi-familien: – Vi kommer ikke til å gi oss

TRONDHEIM (VG) Hundrevis av mennesker møtte opp for å vise sin støtte for Abassi-familien. – Jeg står her fylt med skam og sorg, sier musiker Åge Aleksandersen.

Søsknene Yasin (22), Taibeh (20), Ehsan (16) og moren Atefa Rezaie har vært i Norge siden 2012, men ble i helgen pågrepet og sendt ut av landet, noe som har skapt stor debatt.

Like før midnatt på mandag opplyste derimot politiet at uttransporteringen var stanset. I dag avholdes det en støttemarkering for Abassi-familien i Trondheim.

– Nå brøler vi høyere enn noen gang. Vi kommer ikke til å gi oss før Abbasi-familien får leve i fred og trygghet her hjemme i Trondheim, sier Mona Elfareh, leder for støttemarkeringen, til stor jubel fra de oppmøtet.

Barn og voksne i alle aldre har møtt opp i Tordenskioldparken, ved Vår Frues Kirke. Med seg hadde de bannere og røde hjerteplakater med skriften «Abbasi» og «la Abbasi få bli»

LEDER: Mona Elfareh ledet støttemarkeringen for Abassi-familien. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Onsdag ettermiddag opplyste familiens advokat til NTB at flere av familiemedlemmenes helsetilstand har forverret seg det siste døgnet, og at de derfor ikke reiser til Trondheim onsdag slik de hadde planlagt. Ingen av Abassi-familien er derfor til stede under markeringen.

– Jeg hilser fra familien. De har sett alt fra livestream, sier Elfareh.

Åge Aleksandersen: – Fylt med sorg og skam

En av dem som deltar på støttemarkeringen er SV-politiker, Lars Haltbrekken. Han har vært engasjert i saken siden 2017.

– Yasin, Taibeh, Ehsan og moren ble lørdag tvunget ut, av et iskaldt samfunn. De kom hjem i går kveld til et land fylt av varme, sier han fra scenen.

Musikeren Åge Aleksandersen er også til stede i Tordenskioldparken for å markere sin støtte.

– Jeg står her fylt med sorg og skam over måten landet vårt har behandlet Abbasi-familien, sa en alvorlig Åge Aleksandersen, før han spilte sangen «Tenk om».

Markeringen ble avsluttet med allsang av «Til ungdommen».

– Vært gjennom ting ingen burde oppleve

I morgen tidlig skal SV legge fram et forslag om midlertidig stans av retur av asylsøkere fra Afghanistan på Stortinget.

– Denne saken viser den grelle siden ved norsk asylpolitikk. En asylpolitikk som ikke har tålt å se dagens lys, sier Lars Haltbrekken (SV).

Haltbrekken har tett kontakt med familien, og forteller at reisen har vært en enorm påkjenning for familien.

– Abbasi-søsknene er utslitt. De har vært gjennom ting ingen burde oppleve. Det er klart det gjør noe med deg, når du sitter på flyplassen med billett til verdens farligste land. Det var en lettelse for dem å bli gjenforent med moren i går, og legger til:

STORTINGSPOLITIKER: SV-politikeren Lars Haltbrekken var på scenen under støttemarkeringen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Politiet kalte uttransporteringen udramatisk, men dette var alt annet enn udramatisk. Nå skal vi forsøke å få klarhet i om det er begått lovbrudd her.

SV-politiker har tidligere gått hardt ut mot justisministeren sin håndtering av saken, og kaller det en ansvarsfraskrivelse.

– Neste steg for meg nå er å fortsette å kreve svar fra Kallmyr. Vi fikk ikke de svarene vi trengte på mandag, men nå som utsendelsen er stoppet, bør han kunne redegjøre for mer. Jeg forventer at han svarer for seg før Stortinget tar sommerferie på fredag.

Haltbrekken håper at denne saken kan føre til endringer i hele den norske asylpolitikken.

Mistet oppholdstillatelse

Yasin, Taibeh, og Ehsan og moren kom til Norge med midlertidig oppholdstillatelse i 2012, og fikk i hovedsak innvilget asyl fordi de ikke hadde noe mannlig beskyttende nettverk i Afghanistan.

I 2014 dukket faren opp i Norge, men forsvant igjen, og familien hevdet at de ikke visste hvor han var.

Familien anket beslutningen, men tapte i lagmannsretten og fikk endelig avslag i Høyesterett.

UNE tilbakekalte dermed oppholdstillatelsen, da de ikke trodde på at familien ikke fikk kontakt med faren og kunne reise til Afghanistan. De yngste søsknene har aldri vært i Afghanistan, mens den eldste forlot landet som treåring.

Publisert: 19.06.19 kl. 18:09 Oppdatert: 19.06.19 kl. 18:33