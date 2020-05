PLASS-PROBLEM: Mange skoler har for lite plass til balansegangen mellom full skoleåpning og følge smittevernveilederen. Her er Guri Melby på besøk i auditoriet på Strømmen videregående skole. Foto: Terje Bringedal, VG

Melby grillet om ulik skole-gjenåpning: - Vi skal dekke ekstrautgiftene

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sa at regjeringen skal dekke kommunenes ekstrautgifter for et mer normalt skoletilbud - i den muntlige spørretimen onsdag.

– Det går ikke an å være stort klarere enn regjeringen har vært; vi skal dekke skolenes ekstrautgifter, sa Melby i et av sine svar til Torstein Tvedt Solberg fra Ap, som grillet henne om ulikhetene om skoletilbudet i kommunene etter gjenåpningen.

Hun beskrev situasjonen etter gjenåpningen av skole som krevende.

– Vi kan ikke trylle frem flere klasserom og lærere. Ekstrakostnadene som kommunen får, skal vi dekke. Regjeringen vil stille opp og dekke ekstra midler til skoleskyss og lokaler. Vi må komme tilbake til dette i budsjettet og i eventuelt andre krisepakker, utdypet Melby som også mente skolene hadde fått god tid på seg til å forberede gjenåpningen av skolene.

Det provoserte Tvedt Solberg:

– Det må være kun statsråden i hele Skolenorge som har oppfattet at hun ga skolene god tid. Jeg ber ikke statsråden om å trylle, men om å betale. I revidert nasjonalbudsjett kom det ikke nok penger. Bussene står klare til skoleskyss, men det står på penger for at de kan kjøre. Lokalene står ledige, men det står på penger for å ta disse i bruk. Nå begynner det å haste. Vi har ikke så mye tid igjen dette skoleåret, sa Ap-representanten.

Han pekte på at konsekvensene på at det ikke kommer penger er kutt i barnehager og skoler.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) ville også ha svar på hva Melby synes om at Osloskolen synes det er nok at elevene er innom skolen minst én gang i uken, slik VG omtalte i går. Der gikk Mathilde Tybring-Gjedde fra regjeringspartiet Høyre ut og anklaget Oslo for å ha for lave ambisjoner for elevene.

I OPPOSISJON: Torstein Tvedt Solberg er Arbeiderpartiets talsperson i utdanningspolitikken. Foto: Vidar Ruud. NTB Scanpix

Melby svarte:

– Regjeringen har ikke kritisert enkeltkommuner for deres tilbud. Vi har kommentert i media at noe kan høres ut som et lite omfattende tilbud, men vi må ha lenger tid enn en uke på å skaffe oss kunnskapen som er nødvendig. Dette tar litt tid. Oslo kommune står overfor store utfordringer og strekker seg langt.

Hun omtalte også smittevernveilederne som dynamiske dokumenter som vil bli oppdatert og justert på nytt når det er behov for det.

Torstein Tvedt Solberg i Ap mener regjeringen nå må rydde opp i uklarheter om gjenåpningsstrategien i skolene.

– Jeg forutsetter at regjeringen ser på smittevernreglene på nytt ganske raskt etter den erfaringen de nå er i ferd med å få. Samtidig må de også se på ressurssituasjonen på skolene for å skape et bedre tilbud, sier Tvedt Solberg til VG.

Mona Fagerås (SV) har merket seg at begrenset skoleskyss på grunn av smittevernregler også fører til at færre elever kan komme seg til skolen enn vanlig.

– Regjeringen og kunnskapsministeren har en oppgave nå, nemlig å gi skolene den drahjelpen de trenger og bla opp det det koster å sette inn ekstrabusser, mer renhold, kvalifiserte lærere og muligheten til å leie ekstra lokaler. Når enkelte elever bare har fire timer i klasserommet hver uke må jeg si jeg er svært bekymret for læringsutbyttet, skriver Fagerås i en e-post til VG.

Hun krever likhet med Tvedt Solberg ekstraressurser også til skolene.

