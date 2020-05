FÅR KRITIKK: Guri Melby har måttet tåle kritikk for ulik praksis i gjenåpningen av skolene de siste dagene. Foto: Helge Mikalsen, VG

Melby grilles om ulik skole-gjenåpning

Kunnskapsminister Guri Melby (V) vil bli grillet om den ulike praksisen for gjenåpning av skolene onsdag.

Nå nettopp

Det blir ventelig ett av hovedspørsmålene i den muntlige spørretimen på Stortinget fra klokken 10.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) vil ha svar på hva Melby synes om at Osloskolen synes det er nok at elevene er innom skolen minst én gang i uken, slik VG omtalte i går.

– Jeg vil spørre om statsråden mener at Oslo bryter regjeringens regler, eller om hun mener de må bryte smittevernreglene slik at flere får gå på skole oftere, sier Tvedt Solberg til VG onsdag morgen.

Han har sammen med flere politikere også merket seg brevet fra Barneombudet mandag, der Inga Bejer Engh roper et varsko om de store ulikhetene i skoletilbudet etter gjenåpningen.

I OPPOSISJON: Torstein Tvedt Solberg er Arbeiderpartiets talsperson i utdanningspolitikken. Foto: Vidar Ruud. NTB Scanpix

«Barneombudet er bekymret for at det er store forskjeller mellom skoler og kommuner i utdanningstilbudet som gis til barn og unge. Vi ber regjeringen om å sette inn tiltak for å sikre at retten til utdanning blir oppfylt og at barn og unge får et likeverdig tilbud,» skriver Bejer Eng.

Hun er bekymret for store ulikheter i antall timer som gis på skoler, personale som omdisponeres, organiseringen av undervisningen og at barn med særlige behov ikke får oppfylt sine vedtak.

– Forskjellene kan tyde på at regelverket tolkes og praktiseres svært ulikt, og at skolene er ulikt rustet til å møte de praktiske utfordringene som ligger i smittevernreglene, skriver Barneombudet videre.

BARNEOMBUDET: Inga Bejer Engh har markert seg som elevenes vaktbikkje både under hjemmeskolen og i gjenåpningen av skolene etter corona-stengningen. Foto: Line Møller, VG

Hun advarer sterkt mot å begrense utdanningstilbudet til barn og unge. Mange elever vil i praksis gå fem måneder i strekk uten hele skoleuker på skolen i perioden 12. mars til 20. august.

Torstein Tvedt Solberg i Ap mener regjeringen nå må rydde opp i uklarheter om gjenåpningsstrategien i skolene.

– Jeg forutsetter at regjeringen ser på smittevernreglene på nytt ganske raskt etter den erfaringen de nå er i ferd med å få. Samtidig må de også se på ressurssituasjonen på skolene for å skape et bedre tilbud, sier Tvedt Solberg til VG.

Publisert: 20.05.20 kl. 09:25

Fra andre aviser