Bombedømt russisk 19-åring kan utvises fra Norge

Den russiske 19-åringen som er dømt for å ha hatt en hjemmelaget bombe på Grønland i 2017, kan utvises fra Norge, har Oslo tingrett besluttet.

Justisdepartementet vedtok i november at 19-åringen var en fare for grunnleggende nasjonale interesser og skulle utvises fra landet. Russeren saksøkte staten for å få omgjort vedtaket, men vant ikke fram. Nå har Oslo tingrett konkludert med at utvisningsvedtaket mot 19-åringen er gyldig, melder NRK.

Mannens advokat, John Christian Elden , sier dommen trolig vil bli anket.

Russeren ble i september i fjor dømt til ti måneders fengsel av Høyesterett etter at han ble tatt med en hjemmelaget bombe på Grønland i Oslo i 2017.

Oslo tingrett mener russeren har blitt ytterligere radikalisert siden den gang og mener det er risiko for at han vil begå eller medvirke til terror i Norge.

Publisert: 06.05.19 kl. 16:32