Professor om Tangen-avtalen: – Det er bare én mulig vei for å sikre at mistanken forsvinner

Professor Kjell Gunnar Salvanes tror hverken Norges Bank eller oljefondssjef Nicolai Tangen vil få fred fra hans fortid.

Torsdag la sentralbanksjef Øystein Olsen frem arbeidsavtalen som Norges Banks hovedstyre har tilbudt Nicolai Tangen.

Olsen sa at han trodde støyen ville stivne etter hvert, blant annet fordi de la frem en avtale som styret mener sikrer en god brannmur mellom Tangens selskaper og oljefondet Tangen etter planen skal lede fra september.

Men det tok ikke lang tid før flere kritiske røster meldte seg.

Salvanes fyller ut det kritiske bildet:

– At Tangen formelt skal ut av hans Ako-selskaper og at hans eierandel skal ned under 50 prosent, er skritt i riktig retning, men jeg er redd for at det ikke holder, sier professoren ved Norges Handelshøyskole:

– Problemet er at oljefondet og Tangens Ako-selskaper fortsatt skal fiske i samme dam. Tangen har selv over å lagt Ako strategi og han vet meget vel hva slags strategi som ligger til grunn. Det er problematisk fordi det kan mistenkes at han i korsveier fremover, tar hensyn til egne fond, sier Salvanes.

– Det du sier er at det bare er en sikker vei; at pengene må til Norge?

– Ja, jeg mener det bare er en mulig vei for å sikre at mistanken forsvinner og det er at Tangens penger må plassere i Norge, slik at mistanken fjernes om interessekonflikter.

– Får ikke tilstrekkelig fred

Årsaken til at Salvanes sier det, er at oljefondet ikke kan plassere penger i det norske markedet.

– Jeg tror hverken Norges Bank eller Tangen vil få tilstrekkelig fred til å drive oljefondet i årene kommer, uten at den usikkerheten er fjernes. Mistanken om interessekonflikt vil stadig kunne komme opp i mediene og ta unødig fokus. Jeg tror ikke Norge er tjent med en oljefondssjef som skal lede et fond som skal operere i de samme markedene som fondene til Tangen.

– Tangen ville ikke plassere pengene i Norge; da ville han heller droppe å ta jobben?

– Det er hans premiss. Jeg er opptatt av at vi skal kunne ha tillit til driften av oljefondet vårt. Det er hovedstyret i Norges Banks ansvar. Det skal bli spennende å se om Norges Banks kontrollutvalg er enig, sier han.

Det er representantskapet som er kontrollutvalget og de får saken på sitt bord 11. juni.

De har tidligere vært kritiske både til at brannmuren er for dårlig og fordi det er et problem at Tangen aktivt har plassert formue i skatteparadis.

