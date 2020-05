BAK MÅL: Hjorten er blitt eit vanleg syn mange stader, spesielt på Vestlandet. Dette eksemplaret dukka opp på ei fotballbane i Ålesund for nokre år sidan. Foto: Rolf Jarle Ødegaard, VG

Enorm hjortestamme kan kome ut av kontroll – trugar tømmer og timotei

Hjortestamma på Vestlandet veks ukontrollert, og er større enn nokon gong. Det skaper trøbbel, ifølgje Norsk Institutt for bioøkonomi (NBIO).

Tallet på hjort har vore aukande i fleire tiår. Enno har ein ikkje klart å stogga veksten, viser Overvåkingsprogrammet for hjortevilt.

Forskarane Samson Øpstad og Gro Hylen ved NBIO skriv i ein kronikk i Bergens Tidende at den auka hjortestamma fører med seg eit stort beitepress på både eng og skog.

I område der beitepresset er sterkt, som ung og veldriven eng, kan avlinga bli redusert med 20–30 prosent. Det minskar den økonomiske verdien av grovfôrdyrkinga. Sterk beiting og opptrakking fører også til at timotei og andre artar forsvinn tidlegare frå enga. Etter få år tek villgras og ugras over.

Beiting av toppskot og greinskot er eit stort problem i nye og unge plantefelt av gran og naturlege foryngingsfelt i furu. I unge furufelt og ung produksjonsskog med gran, er barkgnag dominerande. Gnaging på bartre øydelegg kvaliteten på rotstokken, som er den mest verdfulle delen av treet og sagtømmeret, påpeikar forskarane.

TØMMER: Hjortegnaging på treets rotstokk kan gå på tømmerkvaliteten løs, i følge forskere. Bildet er av statsminister Erna Solberg som poserer foran tømmer av formodentlig god kvalitet i Helgeland. Foto: Helge Mikalsen, VG

I følgje Statistisk sentralbyrå har hjortestamma dei siste fire åra auka særs raskt. I 2019 og hittil i 2020 er det skote 46.350 hjort, medan det er gjeve løyve til å skyte 64.700 dyr. Det tidlegare fylket Sogn og Fjordane toppar talet på fellingar, med 12.950 skotne dyr, medan det vart registrert 12.500 skotne dyr i Møre og Romsdal.

Viltforvaltar Knut Fredrik Øi i kommunane Aurland, Lærdal og Årdal i Sogn på Vestlandet, fryktar at hjortestamma kan veksa seg enno mykje større.

– Dette vil berre halda fram med å gå rett opp dersom ein ikkje planmessig tek ut mange flere dyr, både unge og eldre dyr, sier Øi til VG.

Skal halvere hjortestamma

Han har leia eit prosjekt i sine kommunar for å halvere talet på hjort - for å demme opp for smitte frå den frykta skrantesjuka som førte til nedslakting av ein stor mengde villrein i fjella for nokre år sidan.

VILTFORVALTAR: Knut Fredrik Øi er viltforvaltar i tre kommunar i Sogn. Foto: Aurland fjellstyre

– No har vi skaffa oss brukbar kontroll på hjortestamma i Lærdal og Aurland, medan vi i Årdal ikkje har god nok styring, seier Øi.

Etterslep

Han snakkar om ein sterk eksponensiell vekst, altso at at hjortestamma truleg har har hatt ein kontinuerleg vekst der kvart individ formeirer seg med fleire etterkomarar.

– Det som hender no når hjortebestandane har blitt så store på Vestlandet, er at krafta i den eksponensielle veksten har vorte veldig sterk. Vi har dårlege metodar for å fanga opp endringane, difor vert auka avskyting alltid hengjande etter, seier viltforvaltaren til VG.

Dermed veks bestandane meir enn tenkt.

– Det er jo ingen på Vestlandet som har «bestemt» at det skulle bli så mykje hjort som no. Kommunar og jegerar må tore å fella meir enn dei trur. Og tore å risikere nedgang, meiner Øi.

Han syner til røynsler frå Lærdal der reduksjonen i talet på dyr går saktare enn kva forskarane sine modellar førutseier trass veldig tøff nedskyting.

Hjorte-dilemma

Samstundes er hjorten vanskeleg å få oversyn over. Ingen har talet på kor mange som finst i norske skogar, marker og fjellområde, konstaterer viltforvaltaren.

Han er takksam for at styresmaktene har sett ned foten mot fóring av hjort som eit tiltak mot sjukdom og smitta dyr. Men beskriv eit dilemma der bønder og skogbrukarar som opplever at hjorten skadebeitar om våren - gjerne vil delta i jakt og matauk på hjorten i jakttida på hausten.

– Mykje difor er det ikkje noko fakkeltog mot stammestorleiken her i Sogn, konstaterer Øi.

Fire av fem hjortar blir skotne i vestlandsfylka, men hjortestamma aukar også i resten av landet. I Trøndelag vart det siste år felt 5270 hjort, noko som er 1200 fleire dyr enn for ti år sidan. Medan det er Oppland (no Innlandet) som har den største auken i felte dyr, frå 500 i 2010 til 1060 i siste jaktår.

Det er no berre Oslo, Troms og Finnmark som ikkje har innført hjortejakt.

Største hjortekommune, er Kvinnherad i Vestland (tidlegare Hordaland), der det vart skote nær 1300 hjort siste jaktår.

Publisert: 31.05.20 kl. 20:05

