Intensiv-ansatt coronasmittet etter å ha brukt piratkopiert maske

Det er usikkert om smitten skyldes bruk av den piratkopierte masken, men sykehuset regner det som sannsynlig. – Svært beklagelig, sier administrerende direktør Anita Schumacher ved UNN.

En UNN-ansatt som har brukt en piratkopiert vernemaske har testet positivt for covid-19. Den ansatte jobber ved intensivmedisinsk avdeling i Tromsø, skriver sykehuset i en pressemelding.

VG skrev forrige uke om at 150–200 ansatte måtte testes etter at de hadde brukt masker som mulig var piratkopier fra Kina. Piratmaskene var en gave fra Store Norske gruvedrift på Svalbard, men de hadde oppdaget at noe av utstyret hadde en produksjonsfeil. Fredag viste det seg at flere hundre masker likevel var delt ut til sykehuset ved en feil.

Sannsynlig at smitte skyldes dårligere maske

Sykehuset kan ikke fastslå at smitten skyldes bruk av den piratkopierte masken, men UNN regner det som sannsynlig at dette kan være årsaken, skriver de videre.

– Dette er svært beklagelig, og en ubehagelig situasjon for den ansatte. I og med at alle prøvene som ble avlagt mens vedkommende var på jobb var negative, og den ansatte har holdt seg hjemme etter at symptomene kom, anser vi det som svært lite sannsynlig at vedkommende kan ha smittet andre, sier Schumacher i pressemeldingen.

BEKLAGELIG: Administrerende direktør Anita Schumacher ved Universitetssykehuset i Nord-Norge sier det er svært beklagelig at en ansatt som har brukt piratkopiert maske nå er smittet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

121 ansatte testet etter piratkopi-bruk

Schumacher sier til VG at de må ta høyde for at 800 masker ble utlevert til sykehuset. De anslo først at så mange som 200 ansatte kunne ha brukt maskene og måtte testes, men forteller nå at tallet er lavere:

– Etter en nøyere gjennomgang er 121 ansatte testet etter å ha brukt piratmaskene. Det er færre enn vi først anslo, men nok til at dette er veldig beklagelig, sier Schumacher.

Den ansatte som testet positivt, ble testet flere ganger etter at den falske masken ble brukt. De første prøvene var negative. Deretter fikk den ansatte symptomer og holdt seg hjemme.

Det er hovedsakelig ansatte på intensivmedisinsk avdeling med coronapasienter som bruker slike åndedrettsvern. De ansatte som var i risiko for å ha blitt smittet etter å ha brukt maskene fikk tilbud om å teste seg annenhver dag, forteller sykehusdirektøren.

Gjennom påsken har UNN fått smittevernutstyr fra de nasjonale innkjøpene og har det de trenger for tiden fremover, sier Schumacher nå.

