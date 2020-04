RETNINGSLINJER: Hold deg hjemme hvis du har symptomer. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Dette gjelder hvis barnet ditt blir smittet

Denne uken åpnet barnehagene igjen etter å ha vært stengt i nærmere seks uker, og mandag 27. april åpner skolene for 1.-4. klasse. Disse retningslinjene gjelder ved smitte eller symptomer på coronaviruset.

Oppdatert nå nettopp

Veilederen om smittevern i barnehager sier at syke personer ikke skal være i barnehagen. Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke møte i barnehagen sammen med barna, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna. Dette gjelder også for barneskole og SFO.

Dersom det oppstår sykdom i barnehagen/skolen/SFO skal barn som får symptomer på luftveisinfeksjon gå hjem eller bli hentet så fort det lar seg gjøre.

– Det viktigste rådet generelt i samfunnet er at hvis du har symptomer så skal du holde deg hjemme, sier helseminister Bent Høie.

Syke barn bør ikke ta offentlig transport, og de som må hentes må vente på et eget rom sammen med en ansatt eller ute der det ikke er andre barn.

GOD KONTROLL: Høie mener det er riktig å åpne barnehagene og skolene igjen. Foto: MATTIS SANDBLAD

Ved luftveissymptomer er dette retningslinjene som gjelder:

Barn og ansatte skal ikke møte i barnehagen/skole/SFO. Selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal de holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist covid-19, kan barnet møte i barnehagen/skole/SFO som normalt.

For bekreftet smitte av covid-19 gjelder følgende:

Barn og ansatte skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte i barnehagen.

– Vi har god kontroll på smittespredningen i samfunnet, og samtidig har hatt tid til å lage gode rutiner for å ytterligere redusere den risikoen, så vi mener det er riktig å åpne barnehagene og skolene igjen, sier Høie.

Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse kan møte opp på skole/SFO/barnehage såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt. Det gjelder også barn med typiske symptomer på pollenallergi står det i veilederen.

Gjensynsgleden var stor da barnehagene åpnet mandag:

Slik har barn blitt rammet

– For barn og unge er jo denne smitten i all hovedsak ufarlig, sier Høie.

Det viser også en ny studie fra Wuhan i Kina, som torsdag ble publisert i det anerkjente The New England journal of medicine, og dreier seg om hvordan barn er blitt rammet av viruset.

I studien så man at under én prosent blant 72 314 corona-tilfeller i Kina var barn under ti år.

Studien fra Kina viser at ingen barn under ni år er blitt alvorlig syke dersom de ikke har hatt underliggende sykdom og at coronaviruset virker å være ufarlig for generelt friske barn i denne gruppen.

les også Melby endrer forskrift på kort varsel: OK med kortere åpningstid i barnehager

Imidlertid gjenstår det å finne ut om barnene har vært eller kan være smittebærere av viruset. Videre pekes det på et bredt spekter av symptomer på virussmitten hos de barna som har hatt påvist corona-smitte.

En stor del hadde feber under sykdommen eller magesymptomer. Andre vanlige symptomer var hoste og luftveissymptomer, men en del hadde ikke symptomer selv om de testet positivt på viruset.

Publisert: 23.04.20 kl. 20:04 Oppdatert: 23.04.20 kl. 20:16

Les også

Fra andre aviser