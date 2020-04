NYE BEKJENTSKAP: Axel Hedman (32), samboeren Julie Benestad (30), hunden deres Sira (7) og Kari-Mette Nymark (63) kom i kontakt på Facebook. Foto: Helge Mikalsen

Kari-Mette (63) fant turvenner på Facebook

– Jeg håper at vi kan fortsette å strekke ut en hånd til folk vi ikke kjenner etter at dette er over, sier Julie Benestad.

«Lurer bare på om noen kan være så snill å gå en liten tur med meg en dag i påsken. Jeg kan ikke gå så langt jeg har to krykker. Men nå sliter isolasjon veldig psykisk. Du kan gjerne ta med hund hvis du har.».

Slik startet Kari-Mette Nymark (63) facebook-innlegget i gruppen «Oslo hjelper Oslo» torsdag.

Lørdag møter Kari-Mette en av dem som svarte henne. Julie Benestad (30) har med seg samboeren Axel Hedman (32) og hunden Sira (7).

De møtes utenfor Rodeløkka omsorgsbolig hvor Kari-Mette bor. Der er oppholdsstuen stengt og Kari-Mette forteller at mange er redde og ensomme.

Selv valgte hun å skrive i «Oslo hjelper Oslo» fordi hun er glad i å gå på tur, men synes det er kjedelig å gå alene.

– Det er så koselig å ha noen å gå ut med, men jeg har ikke så mange. Det kan bli ensomt.

KAFFEPAUSE: Julie har med kaffe til de tobeinte, og Kari-Mette har med egen kopp. Foto: Helge Mikalsen

Håpet på ett svar

I skrivende stund er det over 170 kommentarer på innlegget fra folk som vil være med på tur eller som roser engasjementet i kommentarfeltet. Kari-Mette forteller at hun ble helt overveldet av responsen.

– Jeg håpet på kanskje ett svar, men fikk så mange at jeg har måttet skrive ned når folk kan for å holde oversikten. Man får det godt inni seg av å se det, sier Kari-Mette:

– Som jeg sa til venninnen min, så har jeg aldri vært så populær, sier hun til latter fra de andre.

NRK har tidligere skrevet om den massive responsen på Kari-Mettes innlegg.

Foto: Skjermdump Facebook

Foto: Skjermdump Facebook

Kari-Mette forteller at hun er veldig glad i dyr og derfor valgte hun å si ja til tilbudet om å gå tur med Julie, Axel og Sira.

– Jeg svarte på innlegget til Kari-Mette fordi vi også bor på Rodeløkka. I tillegg er Sira ekstremt glad i mennesker, så det passet bra, sier Julie.

LEK: Julie adopterte Sira da hun var fire år gammel. Da var hun både aggressiv og ulydig. Nå er 7-åringen snill, og rolig, forteller matmor. Bortsett fra når Kari-Mette, Julie eller Axel kaster kastanjer bortover bakken. Da blir det full fart på hunden. Foto: Helge Mikalsen

Utsatt operasjon

Kari-Mette, Axel, Julie og Sira beveger seg fra omsorgsboligen og bort til en benk like ved. Kari-Mette har et vondt kne som skulle vært operert fredag, men operasjonen ble utsatt.

– Jeg kan ikke gå så fort, men jeg går når jeg kan. Jeg skjønner at helsevesenet må prioritere andre akkurat nå, sier hun.

De tre diskuterer TV-serier, film og helse og det avtales fort et nytt møte i løpet av påsken.

TURVENNER: Kari-Mette har fått tur-avtaler både torsdag og fredag som kommer og håper at hun kan beholde noen av de nye turvennene etter at dette er over. Foto: Helge Mikalsen

– Håper vi kan fortsette å strekke ut en hånd

Julie har selv vært hjemme på grunn av en forkjølelse som har sittet i en stund. Nå er hun frisk, men hun forteller at også hun har fått hjelp fra folk i gruppen «Oslo hjelper Oslo» som gikk tur med Sira da hun ikke kunne gå ut.

– Jeg håper at vi kan fortsette å strekke ut en hånd til folk vi ikke kjenner etter at dette er over, sier Julie.

Kari-Mette forteller at det var en bøyg å spørre om turvenner på Facebook, men at hun tenkte at det ikke gjorde noe å prøve. Julie tror situasjonen vi er i gjør det lettere å be om hjelp.

– Det er mer åpent rundt det psykiske ved å være isolert, sier hun.

PYNTET SEG: Julie forteller at Sira er blitt gredd for å se fin ut for anledningen. Foto: Helge Mikalsen

Kari-Mette forteller at da hun var liten og kom hjem fra skolen, var det en selvfølge at hun kunne gå bort til naboen og få en brødskive. Den solidariteten mener hun at er blitt litt borte.

– Men nå er folk veldig hjelpsomme. Jeg tror folk er mindre stresset i disse dager og føler at det er godt å gjøre noe for andre, sier hun.

– Jeg håper samfunnet og kulturen vår forandrer seg litt til det bedre etter dette, legger Julie til.

Publisert: 05.04.20 kl. 20:05

