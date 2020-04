Frontkolliderte med trekkvogn – hevdet å være corona-smittet

Etter trafikkuhellet på Romerike, endte tre polititjenestepersoner i karantene. Mannen som hevdet å være corona-positiv, skal også ha utøvd vold og trusler på sykehuset.

Oppdatert nå nettopp

På søndag i forrige uke klokken 11 på formiddagen, skjedde det en frontkollisjon på Fetveien mellom Kjeller og Åråsen i Lillestrøm kommune.

Sammenstøtet mellom en Volkswagen Golf og en Volvo trekkvogn beskrives som voldsomt. Politiet rykket ut til trafikkuhellet, hvor føreren av Golf-en, en mann i 20-årene, opplyste å være corona-positiv.







Han ble sendt til sykehus etter det kraftige sammenstøtet.

– Han blir også anmeldt for brudd på smittevernlovgivningen ved at han ikke har vært i isolasjon som smittet, sier etterforsker Bjørn Bratteng til VG.

Mannens nåværende helsetilstand er ukjent for politiet.

les også Oslo: 40.000 i bot for karantenebrudd

Ut i karantene

Tre polititjenestepersoner endte i karantene etter ulykken, ifølge Politiets Fellesforbund Øst, som omtalte problematikken på sine Facebook-sider:

«For arbeidsgiver resulterer dette i at 3 medarbeidere er ute av operativ tjenesten i minimum 14 dager, hvorav en av medarbeiderne tilhører en ansattgruppe med kritisk kompetanse for politidistriktet» skrev fagforeningen.

I OSLO: Her er politiet Oslo ikledd smittevernutstyr under et oppdrag i Oslo sentrum. Foto: Helge Mikalsen

Trusler og vold

Samme ettermiddag oppsto en trusselsituasjon på sykehuset, hvor mannen i 20-årene skal ha truet med en gjenstand.

– Han ble tatt hånd om av vektere på sykehuset inntil politiet kom til stedet, sier etterforsker Bratteng.

les også Coronasmittet gikk på fest – fikk 20.000 i bot

Politiet opprettet da en ny anmeldelse på mannen. Og morgenen etter, mandag klokken 09.30, fikk politiet nok en gang melding om den angivelig corona-smittede mannen:

– Da skal han ha utøvd vold mot en sykepleier. Når vi er på stedet, skal han også ha utøvd vold mot politiet, sier Bratteng.

Han opplyser at det gjenstår en rekke ubesvarte spørsmål og at saken nå er under etterforskning.

les også Tiltale: Truet med corona, samlet spytt og bet

Ønsker testing

Espen Orud, leder av Politiets Fellesforbund Øst, skriver at politiet vil oppleve flere slike oppdrag fremover, hvor en smittet sender flere politiansatte i karantene.

– I takt med at flere og flere blitt smittet, så havner politiet i flere og flere situasjoner hvor vi møter på smittede. Blant annet gjengangere. Det er riktig at helsevesenet blir prioritert når det kommer til testing, men jeg kunne ønsket at politiet også kunne bli prioritert til en viss grad, sier Orud til VG.

Han forteller at mistenkt smitte kan påvirke en hel politistasjon.

– Da hadde det vært fint og fått avklart om en tjenesteperson virkelig er smittet eller ei, sier Orud.

Publisert: 01.04.20 kl. 11:17 Oppdatert: 01.04.20 kl. 11:28

Mer om Vold Krim Viken Politiet Coronaviruset

Fra andre aviser