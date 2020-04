15 ÅR: Oscar André Ocampo Overn ble drept av sin far. Foto: Privat

Faren drepte Oscar (15): Aktor ber om 21 års fengsel for drap og overgrep

GJØVIK TINGRETT (VG) Statsadvokat Thorbjørn Klundseter mener den tiltalte faren må dømmes til maksimal fengselsstraff for drap, 21 år.

Nå nettopp

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter innledet sin prosedyre torsdag ettermiddag med å vise til at den tiltalte faren har erkjent handlingene han er tiltalt for.

– Det vil si at denne saken dreier seg først og fremst om hvordan retten skal utmåle straff for en far som har henrettet et av sine barn, og avrettingen skjer fordi det har blitt avdekket grove seksuelle overgrep, sier aktor.







– I tillegg skal det utmåles straff for frihetsberøvelse mot barnets mor, da hun prøvde å forhindre drapet, legger han til.

Klundseter mener det er helt utvilsomt at drapet ble begått med overlegg.

– Det er ingen tvil om at han har veid for og imot, og at han har planlagt hvordan han skal gjøre dette, sier statsadvokaten.

AKTOR: Statsadvokat Thorbjørn Klundseter i Gjøvik tingrett. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Hans påstand er at tiltalte må dømmes til 21 års fengsel.

Klundseter mener drapet i seg selv kvalifiserer til maksimal fengselsstraff, selv uten at frihetsberøvelsen av moren, de seksuelle overgrepene og incest er inkludert.

Normalt gis det strafferabatt når tiltalte tilstår, men aktor mener det ikke er grunnlag for å gi kortere straff i dette tilfellet.

Mannen er tiltalt for drap på og gjentatte overgrep mot sin sønn. Gutten døde 4. november i fjor etter å ha ligget flere uker på sykehus alvorlig skadet.

Bekymringsmelding

Tidligere torsdag fikk retten høre fra en helsesykepleier som hadde mye kontakt med Oscar. Hun fortalt blant annet om en bekymringsmelding som ble sendt til barnevernet etter at en tredjeperson varslet henne om at gutten hadde fortalt at han hadde blitt befølt av faren.

Bekymringsmeldingen som flere ganger tidligere blitt omtalt i saken, ble sendt i slutten av 2017 og ble henlagt etter noen måneder. Barnevernskonsulenten som møtte Oscar forklarte i retten at gutten ikke ville at barnevernet skulle kontakte moren og faren.

– Han var veldig bekymret for hvordan dette kom til å bli for familien. Han følte på mye ansvar for moren og søsknene. Han var redd for at familien skulle gå i oppløsning og ville derfor ikke at vi skulle snakke med foreldrene, sier barnevernskonsulenten.

BISATT: Oscar André Ocampo Overn (15) ble bisatt på Østre Toten 15. november i fjor. Den blomsterprydede kisten var midtpunkt i Hoff kirke. Foto: Brynjar Eidstuen/ Oppland Arbeiderblad

– Ville beskytte familien

Hun sier at han var spesielt opptatt av hva som kunne komme til å skje med moren og søsknene.

– Han følte et veldig ansvar for å passe på dem og han var redd for at mor skulle gå fra far, at far skulle ta livet sitt og at han skulle få skylden for alt.

Retten fikk også høre fra en jente jevngammel med Oscar som fortalte om det samme: At han ikke ønsket å si noe om overgrepene fordi han ville beskytte familien.

Først på et senere tidspunkt, kvelden før drapet, fortalte gutten at faren senere hadde utsatt ham for mer alvorlige seksuelle overgrep.

Da den tiltalte faren forklarte seg tirsdag sa at han angret på «de seksuelle handlingene», men ikke på drapet. Han sa at han mente sønnen brukte overgrepene for å få makt over ham. Derfor, sa faren, planla han å drepe sønnen og seg selv fordi han mente det ville være til beste for de andre i familien.

Publisert: 23.04.20 kl. 14:06

Mer om Krim Drap Overgrep

Fra andre aviser