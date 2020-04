Det har falt mye snø i Tromsø de siste dagene. Her jobber Bernhard Simonsen med snøfreseren i Tromsdalen i slutten av mars. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Scanpix

Snømålinger viser rekordmye snø nordpå – viser motsatt i sør

Det har nesten vært tidenes vinter i Nord-Norge, med flere snørekorder. Ikke siden målingene startet har det vært registrert mer snø i mars i Troms og Finnmark.

NTB

Oline Birgitte Nave

Oppdatert nå nettopp

– Ser vi på data fra målestasjonene, som også har vært ute en vinternatt før, stemmer det at dette er én av de mest snørike vintrene nordpå, sier hydrolog og snøskredvarsler Heide Bacher Stranden.

På målestasjonen på Øverbygd i Indre Troms er det for tiden så mye snø at instrumentene ikke klarer å måle all snøen.

I Trøndelag har det vært dobbelt så mye snø som normalt, og den mest snørike vinteren på 23 år. På Hardangervidda har det vært målt snø siden 1970, og ikke før har det vært målt like mye snø som i vinter.

På Østlandet har det vært en snøfattig vinter, og i Oslo bød januar på spesielt lite snø. Mars ble den fjerde mest snøfattige måneden noensinne i hovedstaden.

– Vi har modellert snøen tilbake til 1958, og simuleringene viser at det kun var i 1989, 1992 og 2017 det har vært mindre snø i mars i Oslo enn det er i år, sier Stranden.

For de sørlige delene av Norge vil det på flere steder være en temperatur opp mot 20 grader den kommende uken. Det kunne statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe fortelle til VG søndag.

– Det er et stort høytrykk som ligger over Sør-Norge. Det fine været som allerede har kommet vil fortsette utover uken, og mange vil slippe nedbør hele uka, sa statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Ifølge meteorologen kan det komme opp til 20 grader flere steder på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. I Trøndelag, som har hatt mye skyer den siste tiden, vil det bli pent vær frem til torsdag.

Men med fint vær og mye sol øker skogbrannfaren. Søndag var det en mindre skogbrann i Oslo. Meteorologisk Institutt regner skogbrannfaren for stor rundt Drammen, Kongsberg, Numedal, Ringerike, Hallingdal, Gvarv, Kongsvinger, Hamar, Ringsaker, Sandefjord, Gjerstad og Grimstad.

– Det blir fort tørt i gras, løv og kvist fra i fjor, når snøen trekker seg tilbake, sier brannsjef i Hallingdal John Bjella.

Se bilder fra skogbrannen på søndag ved Nordstrand i Oslo:



















Publisert: 20.04.20 kl. 13:39 Oppdatert: 20.04.20 kl. 13:57

Mer om Snø Vær Vinter Nord-Norge Oslo

Fra andre aviser