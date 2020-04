INGEN TENTAMEN: 10.-klassingene i Ålesund må likevel vente på klarsignal fra kommuneledelsen før de får gjennomføre tentamen. Foto: NTB Scanpix

Over hundre 10.-klassinger fikk beskjed om at skriftlig tentamen skulle gjennomføres på skolen

Flere ungdomsskoler i Ålesund sendte onsdag ut en melding til foreldre om at 10. trinn skulle få gjennomføre tentamen på skolen. Det er bare aktuelt hvis det kommer signaler om en gjenåpning av skolene, sier kommunalsjefen.

– Vi fikk beskjed på et Skype-møte med kommunalsjefene mandag om at kommuneoverlegen hadde godkjent å gjennomføre en tre timer lang tentamen for 10. trinn, sier rektor Harald Eidsaa til VG.

Allerede 7. mai skulle cirka 100 avgangselever på Blindheim ungdomsskole troppe opp på skolen for å gjennomføre en tre timer lang tentamen i engelsk skriftlig, forteller han.

10.-klassingene ved ungdomsskolene Kolvikbakken, Spjelkavik, Skarbøvik, samt Ellingsøy barne- og ungdomsskole skulle også gjennomføre tentamen i norsk skriftlig, norsk sidemål, engelsk skriftlig og matematikk på skolen, bekrefter samtlige rektorer til VG.

– I «gamle Ålesund» har vi lenge hatt et tett samarbeid om gjennomføring av tentamen og eksamen, sier Eidsaa – og referer til at kommunegrensene nylig ble utvidet som en del av kommunereformen ved nyttår.

– Vi har planlagt og diskutert hvordan tentamen skal gjennomføres, nå som eksamen er avlyst, og kommet frem til at det mest rettferdige er at alle elevene gjennomfører tentamen på skolen, sier han.

Alle rektorene forteller at gjennomføringen av tentamen ville fulgt Utdanningsdirektoratets veileder for smittevern.

REKTOR: Harald Eidsaa ved Blindheim ungdomsskole i Ålesund sier de ikke vil gjennomføre tentamen før de får grønt lys av kommuneledelsen. Foto: Blindheim ungdomsskole

Kommuneoverlegen: – Har ikke gitt tillatelse

Da VG kontakter kommuneoverlege Olav Mestad onsdag kveld oppgir han først at han ikke er kjent med saken.

– Det er mulig jeg har kommet med noen betraktninger om at det kan være aktuelt å gjennomføre slike prøver, forutsatt at også 5.–10. klasse åpner i mai:

– Jeg har ikke gitt tillatelse til å gjennomføre tentamen for 10. trinn før skolene er gjenåpnet, skriver Mestad senere i en e-post til VG.

Kommunalsjefen: Misforståelse

Senere på kvelden forteller kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal til VG at det hele beror på en misforståelse.

– Vi hadde et møte på mandag og det har blitt litt misforståelser. Dette er kun aktuelt hvis det kommer signaler fra nasjonale myndigheter om en gjenåpning av 5.–10. klasse, sier han til VG.

Han forteller at en slik avgjørelse må forankres hos kriseledelsen i Ålesund kommune, som deriblant består av kommunedirektøren, ordføreren og varaordføreren.

– Jeg har snakket med tre av rektorene om at dette ikke er godkjent enda, og jeg tar ansvar for den misforståelsen som har skjedd, sier Rødal.

Mener misforståelsen er uheldig

Rektor ved Ellingsøy barne- og ungdomsskole, Camilla Viddal, beskriver misforståelsen som uheldig.

– Vi har faggrupper med lærerrepresentanter fra hver skole, som hvert år lager et felles oppgavesett:

– Det har vært mange diskusjoner gjennom våren om hva man får vurdert hjemmefra, og hva man ikke får vurdert i en hjemmeskolesetting, sier hun til VG.

Hun understreker at tentamenen de ønsket å gjennomføre var redusert fra fem til tre timer, og at det dermed var snakk om en halvdagsprøve. På Ellingsøy er de kun 37 10.-klassinger, men samtlige foresatte ble informert om gjennomføringen av halvdagsprøvene onsdag ettermiddag.

– Skolene vil ikke gå videre med noen gjennomføring av prøvene før dette er endelig avklart, vi gjennomfører ikke uten en godkjenning fra kommuneoverlegen og kommunalsjef, sier hun til VG.

– Synd at dette beror på en misforståelse

Ved Kolvikbakken er det 133 10.-klassinger som trodde de skulle gjennomføre tentamen de kommende ukene. Rektor Eirik Tvedt Holmelid forteller at skoleledelsen må sende en kontrabeskjed til foreldre torsdag morgen.

– Det er synd at dette beror på en misforståelse. Utfordringen med å gjennomføre skriftlig tentamen hjemmefra er at elevene ikke lenger stiller likt. Noen kan få muligheter til hjelp fra foreldre eller andre, og elevene har ulike rammefaktorer for gjennomføring hjemmefra, sier Holmelid til VG.

Han peker blant annet på ulike muligheter til å sitte i rolige omgivelser når prøver gjennomføres digitalt, og utfordringer noen elever vil kunne ha til å få hjelp med faglige spørsmål.

– Det handler også om evnen den enkelte elev har til å møte utfordringene ved å gjennomføre slike prøver digitalt, og om eleven greier å ta initiativ til å løse dem selv, utdyper Holmelid.

Kan bli rom for lokale variasjoner

Kunnskapsminister Guri Melby (V) uttalte tirsdag at det ikke er klart om skoleelevene i 5.–10. trinn, samt videregående, skal begynne samtidig på skolen i hele landet.

Mandag denne uken gjenåpnet skolene for elever på 1. til 4. trinn etter at de ble stengt 12. mars som følge av coronapandemien.

Samtidig varslet Melby at regjeringen neste uke vil legge frem en plan for når resten av elevene skal få innta klasserommene igjen.

Hun uttalte blant annet til NRK at det kan hende det da blir rom for lokale variasjoner.

