Enige om årets jordbruksoppgjør: Prioriterer korn og frukt og grønt

Bondeorganisasjonene og staten har forhandlet siden søndag og ble enige innen fristen de selv hadde satt til 30. april. Budsjettrammen er økt med 350 millioner kroner.

Klokken 10 torsdag startet pressekonferansen om årets jordbruksoppgjør. De to bondeorganisasjonene er Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag, representert ved henholdsvis Kjersti Hoff og Lars Petter Bartnes.

Også landbruks- og matminister Olaug Bollestad er til stede.

– Matforsyningen er en samfunnskritisk funksjon. Hensikten med den inngåtte avtalen er å bidra til større forutsigbarhet for matproduksjonen, sier Bollestad.

Hun sier de i avtalen de har blitt enige om justerer på relativt få ordninger.

– Arbeidet med å videreutvikle politikken er skjøvet til kommende forhandling. Vi prioriterer kornproduksjon, frukt og grønt og styrker klima- og miljøarbeidet, sier ministeren.

Hun påpeker at årets forhandlinger er gjennomført uten at det er lagt fram krav eller tilbud.

PRESENTERER: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sammen med leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag og Kjersti Hoff leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, her fotografert i mai 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

På grunn av coronapandemien ble det i år ikke gjennomført vanlige jordbruksforhandlinger, men såkalte «forenklede forhandlinger», melder Nationen.

Bartnes i Norges Bondelag understreker at det var viktig for dem å gjennomføre forhandlinger denne våren framfor å utsette til høsten.

Lønnsoppgjøret flyttet

Lønnsoppgjøret er flyttet til forhandlingene i 2021.

– Dette er ikke tidspunkt for jordbruket å drive inntektskamp, det vil vi komme tilbake til. Og la det være helt klart: Det vil være viktige saker inn mot jordbruksoppgjøret 2021, sier Bartnes.

– Vi har løftet målprisen for gris for første gang siden 2016. Også har vi hatt fokus på korn og planteprodukter. Klima er diskutert, og vi setter igang tiltak for å optimalisere klimaavtalen, sier han.

Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag sier det var spesielt to ting som var viktige for dem:

– For det første å få til en avtale som gir en viss forutsigbarhet for bonden og matsikkerhet for oss alle i tiden vi er inne i. Og for den andre å få til en avtale som peker framover til en begynnende dreining mot mer selvforsyning og klok arealfordeling på en mer klimariktig måte, sier hun.

– Vi styrker beredskapen ved å bedre økonomien i produksjon av planteprodukter til mat, og ved å skrive ned kostnadene i husdyrproduksjonen. I tillegg er utmarksbeitetilskuddet økt med 63 millioner kroner, påpeker Hoff.

Øker målprisene

Ifølge Bondelaget er det i avtalen satt nye målpriser og fordelt en budsjettramme på 350 millioner, distribuert så de treffer bredt i både produksjon, størrelse og geografi.

– Vi har økt priser og tilskudd. I avtalen viderefører vi satsingen på mer grønt, frukt, bær og potet. Det er markedsmuligheter på korn som vi ønsker å utnytte. Samlet sett har vi vektlagt en økt bruk av norske ressurser i matproduksjonen framover, sier Bartnes.

Målprisene øker med mellom 300 og 310 millioner kroner. Ifølge Bondelaget gir avtalen rundt 50 kroner i økte utgifter årlig for forbrukeren.

