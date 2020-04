HJEMME: Tom Hagen hjemme i Sloraveien i Lørenskog i mars. Foto: Tore Kristiansen, VG

Opplysninger til VG: Tom Hagen fryktet at politiet bygget sak mot ham

Tom Hagen kom med innspill til hvordan politiet kunne løse forsvinningsgåten, men var også opptatt av om politiet bygget sak mot ham. Og det gjorde de.

VG får opplyst at Tom Hagen ved flere anledninger i løpet av etterforskningen spurte politiet direkte om de rettet etterforskningen mot ham i forbindelse med det antatte drapet på kona Anne-Elisabeth Hagen.

Han skal ha fått det samme, beroligende svaret hver gang: Han hadde status som fornærmet.

Så sent som 5. mars svarte etterforskningsleder Tommy Brøske at Tom Hagen hadde status som fornærmet på spørsmål fra VG.

– Hvordan kan Hagen ha hatt denne statusen, samtidig med at dere har etterforsket ham for drap?

– Vi har ingen kommentarer til dette, utover å bekrefte at Tom Hagen har hatt status som fornærmet frem til han ble siktet 27. april, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica til VG.

Oppriktig overrasket

Ifølge opplysninger fra personer som har stått Tom Hagen nær, har den nå drapssiktede milliardæren vært kjent med folkesnakket og ryktene om at det er han selv som står bak konas forsvinning.

– Han ga uttrykk for at dette gjør ham svært vondt, og at han var oppriktig overrasket første gang han ble gjort kjent med disse ryktene vinteren 2019, da saken ble kjent for offentligheten, sa en person til VG før pågripelsen.

– Samtidig ga han uttrykk for at dette var et overfladisk ubehag for ham, fordi han vet at ryktene ikke er sanne, sa denne personen.

VG får opplyst at Tom Hagen over tid ga uttrykk for å være bekymret for at politiet bygget sak mot ham. Så sent som like før jul skal politiet ha blitt direkte konfrontert av milliardæren med spørsmål om politiet mistenkte ham, får VG opplyst.

Optimist etter møte

Underveis i etterforskningen var det flere uformelle møter mellom medlemmer av Hagen-familien og politiets etterforskningsledelse. Her har Tom Hagen blitt orientert om fremdrift i saken og muligheter for oppklaring.

Så sent som i det siste møtet med politiet, like før påske, skal politiet ha forklart Tom Hagen at de var optimister med tanke på å oppklare saken, får VG forklart.

Tom Hagen skal ha sagt til nærstående at dette var det beste møtet han hadde hatt med politiet så langt i saken. Han ga uttrykk for å være optimist.

Politiet skal ha sett på de rutinemessige møtene om status og fremdrift i saken, som den eneste mulige måten å håndtere kontakten med Hagen-familien, får VG opplyst.

Her har politiets utfordring vært å gi informasjon til pårørende og samtidig unngå å gi betydningsfull informasjon til en person under hemmelig etterforskning for drap, får VG opplyst.

VG har lagt frem opplysninger om politiets opptreden overfor Tom Hagen for hans forsvarer Svein Holden, som ikke vil kommentere saken nå.

Politiet har av prinsipp ikke villet kommentere om det er mistenkte eller siktede i saken siden mars i fjor. Men tirsdag denne uken, ble Tom Hagen siktet for drap, eller medvirkning til drap på sin kone.

EKTEPARET HAGEN: Tom Hagens kone, Anne-Elisabeth Hagen, har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Her de to avbildet i et tilsynelatende festlig lag. Foto: Privat

Skal ha villedet politiet

Tom Hagen ble pågrepet i en nøye planlagt politiaksjon tirsdag morgen. På den etterfølgende pressekonferansen informerte politiet om at et samlet bevisbilde, eller en såkalt indisierekke, hadde ledet frem til drapssiktelsen mot Anne-Elisabeth Hagens ektemann.

Politiet har avhørt Tom Hagen en rekke ganger som vitne. De har foretatt grundige undersøkelser på åstedet, og gjort omfattende analyser av det samlede etterforskningsmaterialet. Forklaringer er kontrollert opp mot andre sikre holdepunkter. Sidevis med rapporter er skrevet om viktige bevis.

Til slutt mente de at det ikke var dekning for bortføringshypotesen. De gikk fullt inn for drapshypotesen.

KRIMTEKNISKE UNDERSØKELSER: Ved 08.30-tiden tirsdag morgen stoppet politiet Tom Hagen da han var på vei fra boligen i Sloraveien i retning arbeidsplassen Futurum. Foto: Jørgen Braastad, VG

Forklarte seg i fengslingsmøtet

VG har tidligere omtalt at Tom Hagen underveis i etterforskningen sendte minst 10 e-poster til politiet hvor han blant annet peker ut navngitte mulige mistenkte, og har kommet med sine innspill til hvordan saken skulle løses. Han pekte deriblant på at saken hadde en lokal løsning, og at noen kunne være ute etter å ramme ham personlig eller økonomisk.

Tom Hagen nekter selv straffskyld, og har frem til torsdag formiddag ikke gitt en inngående siktet-forklaring til politiet. Han forklarte seg under onsdagens fengslingsmøte, og skal der ha besvart åpne spørsmål fra partene, ifølge VGs opplysninger. Hagens forsvarer, Svein Holden, sa på generelt grunnlag at Hagen svarte «ryddig og greit for seg».

Hagen måtte forlate salen i Nedre Romerike tingrett da hemmelige bevis skulle legges frem, og politiet har ikke fått muligheten til å konfrontere ham inngående med bevisene de mener knytter ham til konas forsvinning.

Hagen har anket fengslingskjennelsen, men sitter nå i politiets varetekt på isolasjon i Oslo fengsel.

