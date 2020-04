HENTET AV POLITIET: Tirsdag morgen ble Tom Hagen hentet av politiet. Foto: Privat

Dette er Lørenskog-saken

Anne-Elisabeth Hagens ektemann ble tirsdag morgen pågrepet i en politiaksjon på Fjellhamar i Lørenskog.

Etter ett år og snart seks måneder, har politiet tilsynelatende fått et gjennombrudd i etterforskningen av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Anne- Elisabeth Hagen var 68 år gammel da hun 31. oktober 2018 forsvant fra sitt hjem i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog.







Tom Hagen skal ha dratt på jobb ved 09-tiden denne morgenen. Ifølge VGs opplysninger kom han til arbeidsplassen på Futurum klokken 09.08.

Det var han selv som samme ettermiddag, cirka klokken 14.10, varslet politiet om at kona var utsatt for en kidnapping.

Han har forklart at han prøvde å få tak i kona på telefon, men at hun ikke svarte. Han dro hjem fra jobb cirka klokken 13.30, og kom hjem til et åsted. Hagen møtte deretter en uniformert politipatrulje på en bensinstasjon like ved.

I boligen lå det et trusselbrev. I brevet ble kona truet på livet, og Tom Hagen krevd for ni millioner euro i kryptovalutaen Monero.

«Når vi ser du er seriøs med betaling vi behandle henne bra og forberede oss på å sette henne fri», sto det i brevet, som også la opp til avansert kommunikasjon i kodede bitcoin-meldinger.

Sporene på åstedet

På åstedet fant krimteknikerne en rekke spor:

De første ti ukene valgte politiet å holde etterforskningen hemmelig. De fryktet at Anne-Elisabeth Hagens liv sto i fare dersom saken ble offentliggjort.

De første månedene etterforsket politiet kidnappingssporet for fullt. Tom Hagen prøvde tilsynelatende å kommunisere med de angivelige kidnapperne, eller motparten, først ved hjelp av kodene, og deretter i krypterte e-poster.

Politiet endret hovedhypotese

Men det kom aldri noe livsbevis. Det gjorde at politiet i fjor sommer snudde, og sa at de mente det var mest sannsynlig at hun var drept.

Den offentlige forklaringen for snuoperasjonen, var tiden som hadde gått og fravær av kontakt de siste månedene, en komplisert betalingsform og påfallende lite vilje til å innkassere løsepenger.

Politiet mente det var sannsynlig at trusselbrevet var lagt igjen for å villede politiet.

Ifølge VGs opplysninger overførte Tom Hagen ti millioner kroner til den angivelige motparten i juli i fjor, men også da uteble et livsbevis.

ÅSTED: Her i Sloraveien 4 bodde Anne-Elisabeth Hagen. Nå har hun vært forsvunnet i snart ett og et halvt år. Foto: Jørgen Braastad

Teori: Drept i hjemmet

VG har tidligere skrevet at politiet har en teori om at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i boligen. Politiet mener at skoavtrykkene fra Sprox-skoen er avsatt på en slik måte at de kan knyttes til den alvorlige voldshandlingen hun ble utsatt for.

Politiet har forsøkt å følge sporene fra åstedet for å eventuelt finne frem til en eller flere gjerningspersoner.

I fjor fant de ut at brevarket og konvolutten var solgt på Clas Ohlson, og at stripsen mest sannsynlig var solgt på Biltema. Sprox-skoen var solgt på Spar Kjøp. Alle kjedene har forretninger i Lørenskog, men politiet skal ikke ha klart å finne frem til de eksakte kjøpene, og knyttet dem til en person.

LYDEKSPERT: Politiets lydekspert, Truls Birkeland, har gjort undersøkelser i Sloraveien. Foto: Trond Solberg

Tom Hagens alibi

Politiet har brukt mye tid på å etablere en tidslinje for forsvinningsdagen.

En telefonsamtale til Anne-Elisabeth Hagen, fra et familiemedlem klokken 09.14 på morgenen, er omtalt som det siste sikre livstegnet etter kvinnen. En elektriker ringte henne deretter klokken 09.48, uten å få svar. Politiet mener at kvinnen ble utsatt for den alvorlige voldshandlingen i et tidsrom tidlig på formiddagen.

EKTEPARET: Tom og Anne-Elisabeth Hagen har vært gift i mange år. Her er de på hyttetur på 80-tallet. Foto: Privat

Tom Hagen, som har forklart at han var på jobb, og kom hjem ved 13.30-tiden, hadde angivelig et alibi.

I dette tidsrommet er det også flere personer og biler som beveger seg i nærheten av åstedet, og etter det VG kjenner til er flere av disse observasjonene fortsatt ikke identifisert. Dette gjelder også blant annet en bil som beveget seg ved Langvannet, like ved Hagens bolig, på morgenen.

Hagens teorier

Ifølge VGs opplysninger har ektemannen underveis i etterforskningen kommet med en lang rekke innspill til politiet.

De siste månedene har VG skrevet om noen av Tom Hagens forklaringer og teorier.

Han har skrevet minst åtte e-poster til politiet hvor han blant annet har gitt uttrykk for at saken har en lokal løsning.

SAKEN SPRAKK: Etter ti hemmelige uker, offentliggjorde politiet saken 9. januar 2019. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Søk etter lik

Det er gjort flere konkrete søk etter et lik, men etter det VG kjenner til har ikke politiet funnet det. Et slikt funn ville vært et stort gjennombrudd i saken, da en obduksjonsrapport kunne gitt viktige svar.

Nå er Tom Hagen pågrepet og siktet i saken. Det er ikke kjent for VG hvordan han stiller seg til spørsmålet om straffskyld.

Publisert: 28.04.20 kl. 08:50

