TRAFF IKKE: Det ble avfyrt flere skudd med en hagle inne i bønnerommet i al-Noor-moskéen på Skui i Bærum 10. august. Skuddene traff ingen, men var synlig i veggen etterpå. Foto: Frode Hansen, VG

Stanset Manshaus mens han skjøt: – Han veivet med våpnene og skrek høyt

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Tre menn gikk til motangrep mot Philip Manshaus (22) da han stormet al-Noor-moskeen i Bærum, bevæpnet med en rifle og en hagle.

Philip Manshaus, som denne uken møter i retten tiltalt for drapet på stesøsteren og terror, var på det tidspunktet ikledd forskjellig beskyttelsesutstyr og en hjelm med et GoPro-kamera som han ville filme angrepet med.

Manshaus hadde egentlig tenkt å streame angrepet, men dette lykkes han ikke med.

Lagt i bakken av Rafiq (66)

Denne filmen ble spilt av i Asker og Bærum tingrett torsdag. På filmen sees en av de fornærmede komme mot Manshaus med et koranstativ.

I etterkant av dette oppstår det et basketak, og Manshaus blir lagt i bakken.

GREP INN: Muhammed Rafiq (66) dagen etter angrepet 10. august. Foto: Jørgen Braastad, VG

Fredag fortalte fornærmede Muhammad Rafiq (66) hvordan han opplevde angrepet 10. august i fjor. Han snakket om da han sammen med de to andre i moskeen hørte flere skudd utenfra.

– Vi tenkte da at det var et angrep mot moskeen, sier Rafiq.

Dette var Philip Manshaus som avfyrte flere skudd mot nødutgangen til moskeen slik at glassdøren etterhvert knuste.

– Hva skjer da?

– Etter en stund kommer han seg inn, han kom inn og veivet med våpnene han hadde i hendene. Han skrek høyt, sier Rafiq.

«Dette er min død, det er min død»

Fornærmede forteller videre at Manshaus så avfyrte to skudd og at han da går til motangrep.

– Da jeg tok jeg tak i ham, mistet han ammunisjonen ned. Så kastet jeg ham ned. Så prøvde han å angripe meg i øynene. Han angrep meg flere ganger, fortsatte Rafiq.

Etter noen minutter får mennene i moskeen tilkalt politiet. Dette kunne retten høre på videoen som ble spilt av. I mellomtiden holder de kontroll på ham.

– Kan du beskrive dine tanker før hjelpen kom til, spør bistandsadvokaten

– Tankene gikk ikke til noe annet enn at dette er min død, det er min død, sier Rafiq.

De to andre mennene som var i moskeen skal vitne neste uke.

FORSLÅTT: Slik så Philip Manshaus ut etter basketaket med de tre mennene i Bærumsmoskéen 10. august. Han ble tatt hånd om av ambulansepersonell etter angrepet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Inspirert av annen terrorist

Manshaus gjorde torsdag det klart at han følte seg utvalgt av New Zealand-terroristen Brenton Tarrant, som skjøt 51 personer i en moské på New Zealand i fjor. Også han filmet det dødelige angrepet.

Manshaus har nektet straffskyld, selv om han innrømmer å ha drept stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og ha gått til angrep på moskeen. Han påberoper seg imidlertid nødrett, fordi han mener han handlet på vegne av det europeiske folk.

Til kameratene skrev Manshaus i tiden før angrepet at han ba dem forberede seg på en borgerkrig som han ventet at ville skje.

De rettspsykiatrisk sakkyndige som er oppnevnt i saken har konkludert med at de mener 22-åringen er tilregnelig. Rettssaken mot Manshaus skal pågå til 26. mai.

STORE ØDELEGGELSER: Slik så inngangsdøren ut etter at Philip Manshaus hadde skutt en rekke skudd i den for å storme moskéen 10. august. Foto: Thomas Andreassen, VG

