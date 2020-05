Nye råd om kollektivtransport: Passasjerer bør sitte på annethvert sete

Buss, trikk og tog anbefales å være halvfulle og passasjerer bør sitte på annethvert sete. Det kommer frem i en ny veileder for kollektivtransport.

Helsedirektoratet har i dag gitt ut en veileder med smittevernråd for kollektivtransport, som buss, tog, trikk. Veilederen for smittevern i kollektivtransport beskriver hva virksomhetene og passasjerene bør gjøre for å redusere risiko for smitte.

– Den er blitt utarbeidet av Helsedirektoratet og FHI. Nettopp tydelige og praktiske råd trengs. Mange kan holde seg hjemme, men noen må reise. Da er det viktig at både reisende og ansatte kan føle seg trygge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide på en pressekonferanse tirsdag.

Blant anbefalingene i veilederen er:

Ansatte og passasjerer med symptomer på luftveisinfeksjoner, og personer som er i karantene eller isolasjon, skal holde seg hjemme.

Virksomhetene bør plassere ut hånddesinfeksjonsmiddel, tørkepapir og avfallsdunker og sørge for god rengjøring.

Passasjerer bør stå/sitte spredt, for eksempel på annethvert sete, for å kunne holde god nok avstand til hverandre. Husstandsmedlemmer kan sitte sammen.

Det anbefales at opptil halvparten av passasjerkapasiteten benyttes for å ivareta avstand.

NY VEILEDER: Samferdselsminister Knut Arild Hareide la tirsdag frem en ny veileder for kollektivtransport. Foto: Terje Pedersen

– Norge går nå på mange måter for halv maskin. Sånn må det være en stund fremover. Samtidig er hverdagen mer og mer tilbake. Regjeringen har vært tydelige på at kollektivtransporttilbudet skal opprettholdes på et visst nivå. Slik at blant annet folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb, sier Hareide.

Den nye veilederen understreker at det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.

Publisert: 05.05.20 kl. 16:21

