Tor Mikkel Wara går av

Statsminister Erna Solberg fortalte på en pressekonferanse torsdag at Tor Mikkel Wara får avskjed i nåde.

Oppdatert nå nettopp







Avgangen kommer etter at PST tidligere offentliggjorde at Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, er mistenkt i samtlige av trusselsakene mot familiens bolig.

– Jeg har lyst å takke Tor Mikkel. Han har vært en dyktig og en lojal statsråd som kan sakene og fagfeltet sitt godt.

Jeg er oppriktig lei meg for at vi har kommet i den situasjonen vi er i nå. Tor Mikkel hadde hatt så mye mer å gi, sier Solberg.

Jon Georg Dale vil fortsette i justisministerposten inntil en ny statsråd er på plass. Statsministeren sier de ønsker å få på plass en ny statsråd så fort som mulig.

arrow-left









arrow-right expand-left EGEN BESLUTNING: Tor Mikkel Wara kunngjorde torsdag at han går av som justisminister. Wara sa under en pressekonferanse at det var han selv som ba om å få tre av.

Wara sier det var hans egen beslutning å gå av, og at han formidlet dette til statsministeren i dag.

– De siste ukene har vært tøffe for meg og min lille familie. Beslutningen er fullt og helt min egen. Min familie er ikke stor, men det viktigste jeg har. Nå skal jeg være der for dem. Jeg vil også takke for den respekt politiske motstandere, presse og andre har vist min familie den siste tiden. Dette har vært Norge på sitt beste, sier Wara.

Wara har hatt permisjon som justisminister siden 14. mars. Samme dag ble hans samboer Bertheussen siktet av PST for å ha tent på familiens bil. Solberg forteller at Wara spurte om han burde tre av allerede da, men at statsministeren ba ham om å ta permisjon for å tenke gjennom det som har skjedd.

Wara ble utnevnt til justisminister i april i fjor etter at partifelle Sylvi Listhaug mistet stortingsflertallets tillit på grunn av et omstridt innlegg på Facebook.

I januar ble ansvaret for integreringspolitikken flyttet fra hans departement til Kunnskapsdepartementet.

Publisert: 28.03.19 kl. 15:15 Oppdatert: 28.03.19 kl. 15:28