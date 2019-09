GJENFORENT: Matmor Guri Wormdahl tok hunden Bærnt til dyreklinikken da han ble syk med diaré – nå er han friskmeldt og lykkelig gjenforent med eierne sine. Foto: VGTV

Hunden Bærnt ble syk med diaré – nå friskmeldt og lykkelig gjenforent med eierne

Matmor Guri Wormdahl tok hunden Bærnt til dyreklinikken da han ble syk med diaré.

Flere hunder har i det siste blitt syke og dødd av en mystisk sykdom.

En av hundene som har blitt syk er Bærnt.

– Vi hadde en slags selvpålagt karantene. Bærnt var bare i hagen fra den onsdagen det ble kjent at det var fare for smitte eller at man ikke visste hvordan dette kunne smitte, sier matmor Guri Wormdahl til VG.

Natt til onsdag fikk Bærnt sterk diaré og ble kjørt til veterinær morgenen etter. I tre dager har han fått for behandling av blodig diaré og nedsatt allmenntilstand.

Lykkelig gjenforent

VG er med Guri og Kjell Arne, når de skal hente Bærnt på Skedsmo dyreklinikk.

Eierne er tydelig spente, mens de venter på å endelig bli gjenforent med sin firbente venn.

– Å helledussen!, utbryter det fra Wormdahl idet de får øye på hunden sin bak glassdøren på dyreklinikken. Ikke mange sekunder senere blir de overrumplet av en tydelig begeistret Bærnt.

Gleden er åpenbart gjensidig:

– Bærnt sover med oss i sengen, han er med på ferier til utlandet. Han er selvfølgelig et dyr, men han er et familiemedlem. Det har vært utrolig stille uten vår firbente kompis som velter oss i døra når vi kommer hjem etter jobb eller å ha tatt ut søpla for den saks skyld, forteller Wormdahl.

Usikker sykdomssituasjon

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har ennå ikke full oversikt over hundesituasjonen. Foreløpig er 15 hunder obdusert, og det ventes flere obduksjoner fremover.

Det er et usikkert anslag på opp mot 30 døde, ifølge Asle Haukaas, informasjonsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Fredag ettermiddag meldte imidlertid Mattilsynet at den pågående kartleggingen så langt viser 102 tilfeller med blodig diaré av varierende alvorlighetsgrad siden 1. august.

Siden mandag har to nye hunder dødd av det pågående sykdomsutbruddet og fem hunder er blitt syke, skriver Mattilsynet i en oppdatering tirsdag. Tilfellene er fra seks ulike fylker: Møre og Romsdal, Akershus, Sogn og Fjordane, Buskerud, Trøndelag og Aust-Agder.

Ifølge Haukaas dør det i snitt kanskje så mange som 150 hunder hver eneste dag i Norge - helt uavhengig av denne sykdommen - og symptomene oppkast og diaré er svært vanlige. Dermed vet man ikke om det nødvendigvis henger sammen eller er smittsomt.

Feirer hjemkomsten

Det gikk heldigvis bra med Bærnt og han får vende snuten hjemover. Han virker også tilfreds med å få frisk luft etter tre dager på klinikken.

– Vi kaller han flokkeksperten og nå får vi han heldigvis tilbake, sånn at det blir orden på flokken vår igjen, sier Wormdahl.

– Skal dere feire litt i kveld?

– Ja han hadde bursdag i går . Vi tar oss en flaske som spretter, så får han få noen små pakker med noen godbiter i.

– Vi har greid oss uten Bærnt, men bare så vidt, sier Wormdahl.

